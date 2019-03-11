В Беларуси с 1 января увеличатся тарифы на электроэнергию

31 декабря 2019, 11:23

С 1 января в республике начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, сообщается со ссылкой на портал правительства.

Об этих изменениях говорится в постановлении Совета Министров от 28 декабря 2019 года № 933. Так, с 1 января увеличатся три действующих тарифа на электроэнергию, которые белорусы выбирают на свое усмотрение.

Тариф по объему потребления электроэнергии

Для квартир с газовыми плитами составит 0,1901 рубля за кВт ч, с электроплитами — 0,1616 рубля за кВт ч. Сейчас пока еще действует тариф в 0,1746 и 0,1484 рубля соответственно.

Тариф на электроэнергию по двум временным периодам

В период с 22:00 до 17:00 стоимость будет 0,1131 рубля за кВт ч, с 17:00 до 22:00 — 0,3232 рубля за кВт ч. Старый тариф: 0,1039 и 0,2968 рубля соответственно.

Тариф на электроэнергию по трем временным периодам (введен с 1 июля 2019 года)

С 1 января 2020 года с 23:00 до 06:00 за энергию по такому тарифу нужно будет платить 0,097 рубля за кВт ч (на данный момент — 0,0890 рубля). В период с 17:00 до 23:00 — 0,2909 рубля (сейчас – 0,2671). В остальное время — 0,1131 рубля (сейчас – 0,1039).

Полные тарифы на электроэнергию

Одноставочный увеличится с 0,1921 рубля за кВт ч до 0,2090 рубля. Тариф по двум временным периодам с 22:00 до 17:00 вырастет до 0,1463 рубля, с 17:00 до 22:00 — до 0,4180 рубля. Сейчас стоимость составляет 0,1345 и 0,3842 рубля за кВт ч соответственно. По трем временным периодам тарифы будут: с 23:00 до 06:00 — 0,1254 рубля за кВт⋅ч (сейчас — 0,1153), с 17:00 до 23:00 — 0,3762 рубля (сейчас — 0,3458), в остальное время суток — 0,1463 рубля (на данный момент — 0,1345).

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Агентство «Минск-Новости»