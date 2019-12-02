Минтруда и соцзащиты разъяснило вопросы досрочного распоряжения средствами семейного капитала

8 января 2020, 9:28

С 1 января 2020 г. внесены изменения в перечень документов, представляемых гражданами в местные исполнительные и распорядительные органы для принятия решения о назначении семейного капитала и распоряжения средствами семейного капитала (в том числе досрочно).

Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 492 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» внесены изменения в перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

Данным Указом с 1 января 2020 г. определены документы, требуемые для принятия решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала.

I. На строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы);

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей, копии документов, подтверждающих наличие согласованной проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию), – в случае строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме;

договор создания объекта долевого строительства – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве;

выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков;

предварительный договор приобретения жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копия зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копия кредитного договора о предоставлении кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения – в случае погашения задолженности по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплаты процентов за пользование ими;

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, которые не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

свидетельство о смерти либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния (далее – орган загса), содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

II. На получение на платной основе высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

копия договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

справка о том, что гражданин является обучающимся;

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, в отношении которых заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе, если они не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, в отношении которого заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

свидетельство о смерти либо справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

III. На получение платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств;

стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса):

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, с указанием медицинской услуги (далее – заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения);

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, нуждающегося в получении платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, нуждающихся в получении платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения, если они не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, нуждающегося в получении платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения;

свидетельство о смерти либо справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

Для досрочного распоряжения средствами семейного капитала граждане обращаются в местные исполнительные и распорядительные органы по месту назначения семейного капитала или в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

Заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала подает гражданин, которому назначен семейный капитал (в отношении любого члена семьи).

Заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала подает другой член семьи в случаях, если:

1) гражданин, которому назначен семейный капитал, не учитывается в составе семьи при определении права на досрочное распоряжение средствами семейного капитала:

в связи со смертью, признанием безвестно отсутствующим, объявлением умершим;

в случае не проживания в семье в связи с расторжением брака до достижения младшим ребенком возраста 18 лет;

в случае совершения умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления против человека;

в случаях лишения его родительских прав, отобрания у него ребенка (детей) по решению суда, отмены усыновления (удочерения) ребенка (детей) – в отношении детей, воспитывавшихся в семье на день возникновения права на назначение семейного капитала и (или) родившихся (усыновленных, удочеренных) впоследствии;

2) обращение гражданина, которому назначен семейный капитал, невозможно в связи с объявлением розыска, признанием его недееспособным (ограниченно дееспособным), наличием заболевания, при котором он находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими.

Заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала рассматривается местным исполнительным и распорядительным органом в течение одного месяца со дня подачи заявления.

После принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала гражданин с копией принятого решения и соответствующими документами обращается в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», осуществляющее операции по вкладам (депозитам) «Семейный капитал», для перечисления средств семейного капитала.

Минимальный срок перечисления средств семейного капитала составляет 31 календарный день со дня обращения гражданина в ОАО «АСБ Беларусбанк» (максимальный – 41 календарный день).

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала официального сайта Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь