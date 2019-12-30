Обсуждаем изменения в аттестации специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства

9 января 2020, 9:18

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252».

Проект постановления подготовлен в целях совершенствования требований при проведении аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, в том числе с учетом практики их применения, исключения неясностей и неточностей.

Предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с квалификационными требованиями, предъявляемыми к руководителям и специалистам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при получении квалификационных аттестатов и аттестатов соответствия первой - третьей категории.

Так проектом предусматривается следующее:

1.подпунктом 1.1 проекта предлагается внести изменения в абзац седьмой пункта 2 Положения об аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений и термин «претендент» изложить в новой редакции, уточнив, что это специалист, претендующий на получение квалификационного аттестата в соответствии с занимаемой должностью согласно штатному расписанию, имеющий соответствующее профессиональное образование и стаж работы по специализации аттестации, если иное не предусмотрено законодательством. Такое уточнение будут соответствовать требованиям, установленным Трудовым кодексом;

2. часть вторую пункта 6 Положения об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, необходимо уточнить и дополнить новым абзацем, которыми устанавливается необходимость предоставления документа, который подтверждает постановку на налоговый учет иностранной организации в соответствии с действующим законодательством страны, в которой будут выполняться работы при строительстве объектов(оказания услуг.

Пункт 20 названного Положения также предлагается дополнить новыми абзацами, которыми уточняются случаи, при которых рассматривается вопрос о прекращении аттестатов соответствия, а именно:

если претендент (обладатель аттестата соответствия) не обращался за получением аттестата соответствия в течение 6 месяцев со дня принятия решения о его выдаче, внесении изменений;

если обладатель аттестата соответствия не предоставил в уполномоченную организацию информацию на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям;

если в течение месяца обладатель аттестата соответствия не устранил несоответствия по результатам предоставления в уполномоченную организацию информации на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям.

Данная норма изложена с учетом практики применения Положения об аттестации. Такие случаи возникают и непонятно как поступить уполномоченной организации, если организация не обращается за выдачей аттестат соответствия длительный период времени и не отвечает на письменные обращения по этому вопросу.

Также не предусмотрено, как поступать в том случае, если юридическое лицо не предоставило в уполномоченную организацию информацию на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям (часть третья пункта 19), а также в том случае, если устанавливается срок для устранения несоответствия по результатам предоставления в уполномоченную организацию информации на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям, а юридическое лицо не представило такую информацию и не реагирует на письменные обращения уполномоченной организации.

В целях исключения таких ситуаций и однозначно понимания дальнейших действия в случае их возникновения и предлагается внести соответствующие дополнения в пункт 20 Положения об аттестации.

3. в Приложении 1 к этому Положению в пунктах 1, 3 — 4, 6 и 7 предлагается исключить слова «первого-четвертого класса сложности». Внесение таких уточнений также связано с практикой применения Положения и исключением неточного понимания смысла указанных слов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 января 2020 г. включительно на электронный адрес: prav2@mas.by.