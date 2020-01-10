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    • № 1, январь 2020

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    ИМНС по Минску: декларации о доходах для физлиц за 2019-й нужно подать не позднее 31 марта

    16 января 2020, 11:32

    Физические лица, получившие в 2019-м доходы, подлежащие налогообложению, обязаны представить соответствующие декларации (расчеты) не позднее 31 марта нынешнего года. 

    Документ можно представить в письменном виде в налоговый орган независимо от места постановки на учет или в электронном формате через личный кабинет плательщика.

    Бланк декларации размещен на сайте www.nalog.gov.by в разделе «Формы документов, представляемые плательщиками в налоговые органы».

    Какие доходы нужно декларировать:

    — полученные за границей и (или) из-за границы (оплата за работу по найму, выигрыши в online-казино, букмекерских конторах, дивиденды от иностранных компаний, проценты по счетам в зарубежных банках);

    — полученные от продажи (мены) в течение календарного года одного автомобиля, общая масса которого превышает 3,5 т и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь, либо двух и более других механических транспортных средств;

    — полученные от продажи (мены, ренты) в течение пяти лет двух и более объектов недвижимого имущества одного вида (жилой дом, квартира, дача, садовый домик, гараж, машино-место, земельный участок) либо доли в праве собственности на такое имущество;

    — полученные в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и (или) индивидуальных жилых домов либо при удешевлении строительства в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета;

    — полученные в результате дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6 569 белорусских рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода. Исключение составляют доходы, полученные от физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного.

    Когда можно обратиться в инспекцию

    Районные налоговые инспекции в столице осуществляют прием деклараций в следующем режиме:

    — понедельник–пятница — с 08:00 до 19:00;

    — 21 и 28 марта 2020 года — с 09:00 до 13:00.

    Где уточнить детали

    Подробную информацию можно получить по телефону справочной системы налоговых органов: 189 (стационарная сеть) или 8(017) 229-79-79 либо в налоговом органе по месту постановки на учет.

    Тематика: МНС, Общество, Налоги
     

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