17 января 2020, 8:13

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 10 января 2020 г. № 1 «Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40» внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек.

Новацией постановления является исключение обязательности нанимателям-физическим лицам заполнения трудовых книжек в отношении своих наемных работников.







Данное новшество обусловлено внесением изменения в статью 50 Трудового кодекса, который вступает в силу 28 января 2020 г.

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса на работников, принятых к нанимателям-физическим лицам, начиная с 28 января 2020 г. и позднее, трудовые книжки заполняться не будут.

Под категорией нанимателей-физических лиц следует понимать: индивидуальных предпринимателей, адвокатов, осуществляющих индивидуальную адвокатскую деятельность, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма, физических лиц, принимающих на работу домашних работников (няни, сиделки, помощники по хозяйству и т.п.).

Данная корректировка Инструкции направлена на либерализацию ведения малого бизнеса, оптимизацию и совершенствование работы по ведению нанимателями-физическими лицами кадрового делопроизводства при регулировании трудовых отношений с работниками.

Пунктом 2 постановления предусмотрено, что работникам, работающим у нанимателей-физических лиц, принятым на работу до 28 января 2020 г., трудовые книжки выдаются не позднее 28 февраля 2020 г. с внесением в них записи о прекращении заполнения трудовой книжки в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов», заверенной подписью нанимателя, а в отношении домашних работников - уполномоченным должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа первичного территориального уровня, зарегистрировавшего трудовой договор с домашним работником.

В случае смерти индивидуального предпринимателя указанная запись будет заверяться регистрирующим органом по месту государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

С учетом требования пункта 2 постановления наниматели-физические лица обязаны не позднее 28 февраля 2020 г. своим наемным работникам выдать трудовые книжки с внесением соответствующей записи и подписанной нанимателем.

Издания приказа о прекращении заполнения трудовых книжек в отношении работников, работающих у нанимателей-физических лиц, не требуется.

Запись в трудовой книжке работника, работающего у нанимателя-физического лица, может быть следующего содержания:

«28.01.2020. Заполнение трудовой книжки прекращено в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов».

О других изменениях

Пункт 11 Инструкции дополнен сведениями, которые не вносятся в трудовую книжку в связи с тем, что при осуществлении таких видов деятельности нормы законодательства о труде на граждан не распространяются.

Так, помимо сведений о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности, в трудовую книжку не вносятся сведения об осуществлении:

адвокатской деятельности;

нотариусом нотариальной деятельности;

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,

иных видов деятельности в соответствии с законодательством.

Постановлением уточняется порядок внесения записей в трудовую книжку работнику, который был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе, на прежнем рабочем месте.

С учетом появления в трудовых отношениях новой категории работников, выполняющих дистанционную работу (глава 25¹ Трудового кодекса), часть первая пункта 74 Инструкции предусматривает порядок выдачи трудовой книжки, в том числе дистанционному работнику в случае, когда в день увольнения выдать ее работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения.

Постановление вступает в силу 28 января 2020 г.

Более подробный комментарий к постановлению Министерства труда и социальной защиты от 10 января 2020 г. № 1 «Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40»

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов» (далее – Закон), который вступает в силу 28 января 2020 г., внесены изменения в статью 50 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – Трудовой кодекс) в части исключения обязательности заполнения трудовых книжек работникам, принимаемым на работу к нанимателям, являющимся физическими лицами.

С целью реализации норм Закона Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь принято постановление от 10 января 2020 г. № 1 «Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40» (далее – постановление), которое предусматривает корректировку Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утвержденную постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40 «О трудовых книжках» (далее – Инструкция).

Положения Инструкции приведены в соответствие с нормами частей первой и второй статьи 50 Трудового кодекса в редакции Закона и предусматривают обязательность заполнения трудовых книжек нанимателями на всех работников, работающих свыше пяти дней, в том числе поступающих на работу впервые, если работа у данного нанимателя является для работника основной, за исключением нанимателя - физического лица.

Данная корректировка Инструкции направлена на либерализацию ведения малого бизнеса, оптимизацию и совершенствование работы по ведению нанимателями - физическими лицами кадрового делопроизводства при регулировании трудовых отношений с работниками.

Особенность трудовых отношений между нанимателем-физическим лицом (индивидуальный предприниматель, индивидуальная адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, осуществляемая в нотариальном бюро, осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма, найм на работу к физическим лицам домашних работников (няни, сиделки, помощники по хозяйству) и работником не предполагает изменение характера трудовых отношений (перевод на другие должности (в другие структурные подразделения), присвоение квалификации, повышение квалификации.

В этой связи сведения, вносимые в трудовую книжку работника нанимателем-физическим лицом, сводились только к внесению записей о приеме на работу и увольнении. В то же время у работника возникали проблемы по внесению записей об увольнении и заверению этих записей в случаях, когда наниматель - физическое лицо не может этого сделать (например, в случае смерти, заключения под стражу, лишения лицензии, приостановления деятельности и т.д.), что создавало для работника сложности, в том числе при трудоустройстве к другому нанимателю и при реализации других прав, требующих подтверждения факта увольнения записями в трудовой книжке работника.

Постановлением из Инструкции исключены нормы, предусматривающие порядок внесения записей в трудовую книжку нанимателями-физическими лицами.

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса на работников, принятых к нанимателям – физическим лицам, начиная с 28 января 2020 г. и позднее, трудовые книжки заполняться не будут.

В этой связи пунктом 2 постановления предусмотрено, что работникам, работающим у нанимателей – физических лиц, принятым на работу до 28 января 2020 г., трудовые книжки выдаются не позднее 28 февраля 2020 г. с внесением в них записи о прекращении заполнения трудовой книжки в связи с вступлением в силу Закона, заверенной подписью нанимателя, а в отношении домашних работников - уполномоченным должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа первичного территориального уровня, зарегистрировавшего трудовой договор с домашним работником.

В случае смерти индивидуального предпринимателя указанная запись будет заверяться регистрирующим органом по месту государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Таким образом, наниматели-физические лица обязаны исполнить требования пункта 2 постановления по своевременной выдаче своим наемным работникам трудовых книжек с внесением соответствующей записи и подписанной нанимателем.

Издания приказа о прекращении заполнения трудовых книжек в отношении работников, работающих у нанимателей-физических лиц, не требуется. Запись в трудовой книжке работника, работающего у нанимателяфизического лица, может быть следующего содержания: «28.01.2020.Заполнение трудовой книжки прекращено в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов».

При выдаче работнику трудовой книжки нанимателям следует руководствоваться порядком, предусмотренным пунктом 74 и частью шестой пункта 79 Инструкции, который определяет механизм выдачи трудовой книжки в случае увольнения работника, в том числе необходимость проставления подписи работника и даты получения трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Одновременно постановлением внесены дополнения в абзац второй пункта 11 Инструкции, который определяет перечень сведений, которые не вносятся в трудовую книжку в связи с тем, что при осуществлении таких видов деятельности нормы законодательства о труде на граждан не распространяются. Так, помимо сведений о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности, в трудовую книжку не вносятся сведения об осуществлении:

-адвокатской деятельности;

-нотариусом нотариальной деятельности;

-деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,

-иных видов деятельности в соответствии с законодательством.

Пункт 57 Инструкции дополняется нормой о необходимости внесения записи в трудовую книжку работникам при сдаче имущественного комплекса организации в аренду или передаче в доверительное управление акций (долей в уставном фонде) с учетом внесенных изменений в статью 36 Трудового кодекса в редакции Закона.

Постановлением уточняется порядок внесения записей в трудовую книжку работнику, который был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе, на прежнем рабочем месте.

Необходимость уточнения вызвана тем, что существующий порядок внесения записей не отражает четкой последовательности действий нанимателя при внесении записей в двух случаях:

-если работник был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе;

-изменения формулировки причины увольнения.

С учетом появления в трудовых отношениях новой категории работников, выполняющих дистанционную работу (глава 25¹ Трудового кодекса), часть первая пункта 74 Инструкции предусматривает порядок выдачи трудовой книжки, в том числе дистанционному работнику в случае, когда в день увольнения выдать ее работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения. В такой ситуации наниматель обязан в этот же день направить работнику заказное письмо с уведомлением о вручении о необходимости явиться за получением трудовой книжки или дать письменное согласие на отправление ее по почте.