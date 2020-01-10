5 рублей за один платеж. Банки пересматривают комиссию за платежи наличными в кассах

22 января 2020, 8:22

Некоторые банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах. В нынешнем году это сделали БПС-СБербанк и Паритетбанк. Пересмотрел в этом году сборник вознаграждений за операции физлиц также и Беларусбанк.

БПС-Сбербанк с 20 января повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка по платежам в пользу производителя услуг с 3 до 5 рублей. Вознаграждение взимается за каждый платеж. Проще говоря, если оплачивать электричество, платить по жировке и «забросить» деньги на мобильный телефон, то придется заплатить комиссию в 15 рублей.

«Вознаграждение не взимается по операциям приема наличных денежных средств, при совершении операций по банковской платежной карточке в кассе банка по прямым договорам, заключенным между банком и производителями услуг, разовым платежам, при уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, а также страховых платежей в пользу страховых организаций», — отмечают в банке.

Паритетбанк с 10 января ввел комиссию за прием и пересчет наличных денежных средств во всех кассах по платежам в пользу производителей услуг — участников ЕРИП. За каждый платеж нужно заплатить 2 рубля. Ранее эту комиссию взимали не во всех кассах банка. Не нужно платить комиссию при совершении платежей в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов.

Этот банк также ввел комиссию с 10 января за выдачу в кассах наличных по карточкам платежных систем Visa International, Mastercard и платежной системы БЕЛКАРТ, эмитированных другими банками. Вознаграждение банка составит 2,5% от суммы (минимум 2 рубля). При этом в плату не включена комиссия банка-эмитента за операцию снятия наличных.

Беларусбанк также в этом году пересмотрел сборник вознаграждений за операции физлиц. Дополнения и изменения вступили в силу с 15 января 2020 года. В обновленном сборнике комиссия за прием наличных денежных средств (совершение операции по банковской платежной карточке) в кассе банка по платежам в пользу производителей услуг составляет 2 рубля за каждый платеж. «Вознаграждение уплачивает физическое лицо (взимается со счета) в случае отсутствия услуги в дереве услуг ЕРИП», — говорится на сайте банка.

Напомним, Беларусбанк с 1 октября 2018 года ввел комиссию за прием некоторых платежей наличными в кассах — 1 рубль. Комиссия взимается за каждый платеж в кассе банка, в том числе за обучение, парковку, интернет-услуги.

Беларусбанк ранее анонсировал введение платы за наличные операции в кассах банка с 1 августа 2016 года. Потом срок появления специальной комиссии перенесли на 1 октября 2016 года, а позже это решение и вовсе отменили.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY