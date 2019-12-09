23 января 2020, 13:55

С 1 марта 2019 года Национальный банк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

В основе данной системы мер лежит подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов. В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (далее – РВСР).

РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости за месяц, предшествующий месяцу расчета, по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте:

новым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц;

новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц (в разбивке по срокам размещения: от 1 до 6 месяцев включительно, от 6 месяцев до 1 года включительно, свыше 1 года);

новым кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления).

В основе алгоритма расчета РВСР лежит среднее арифметическое, а также мера вариации принимаемых в расчет процентных ставок.

РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитываются на основании данных о средних процентных ставках по вкладам (депозитам) физических лиц, а применяются для вкладов (депозитов) как физических, так и юридических лиц.

Значения РВСР действуют на протяжении трех месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем их установления.

Таблица – Значения расчетных величин стандартного риска, проценты годовых