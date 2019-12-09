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    • № 1, январь 2020

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    Нацбанк снизил верхние границы рекомендуемых ставок по кредитам и депозитам

    23 января 2020, 13:55

    С 1 марта 2019 года Национальный банк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

    В основе данной системы мер лежит подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов. В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (далее – РВСР).

    РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости за месяц, предшествующий месяцу расчета, по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте:

    новым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц;

    новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц (в разбивке по срокам размещения: от 1 до 6 месяцев включительно, от 6 месяцев до 1 года включительно, свыше 1 года);

    новым кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления).

    В основе алгоритма расчета РВСР лежит среднее арифметическое, а также мера вариации принимаемых в расчет процентных ставок.

    РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитываются на основании данных о средних процентных ставках по вкладам (депозитам) физических лиц, а применяются для вкладов (депозитов) как физических, так и юридических лиц.

    Значения РВСР действуют на протяжении трех месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем их установления.

    Таблица – Значения расчетных величин стандартного риска, проценты годовых

    Перечень показателейЗначение, проценты годовых
    март 2019 г.апрель 2019 г.май 2019 г.июнь 2019 г.июль 2019 г.август 2019 г.сентябрь 2019 г.октябрь 2019 г.ноябрь 2019 г.декабрь 2019 г.январь 2020 г.февраль – апрель 2020 г.

    РВСР для новых срочных отзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц

    		 7,79 7,97 7,91 7,79 7,60 7,45 7,22 7,19 7,05 6,84 6,65 6,21

    РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц со сроком размещения от 1 до 6 месяцев включительно

    		 9,67 9,79 10,06 9,86 9,69 9,67 9,61 9,72 9,80 9,69 9,66 9,22

    РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц со сроком размещения от 6 месяцев до 1 года включительно

    		 10,59 10,65 10,96 10,84 10,71 10,72 10,66 10,63 10,56 10,59 10,39 9,95

    РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц со сроком размещения свыше 1 года

    		 12,66 12,74 12,94 12,98 12,93 12,94 12,88 12,87 12,70 12,66 12,51 12,05

    РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (без учета льготных)

    		 11,87 11,99 12,04 12,00 11,84 11,84 11,77 11,75 11,73 11,65 11,56 11,48

    РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета льготных)

    		 15,41 15,49 15,55 15,36 14,59 14,50 13,81 13,70 13,18 12,89 12,47 12,32
    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала сайта Нацбанка
     

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