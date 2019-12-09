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№ 1, январь 2020
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Нацбанк снизил верхние границы рекомендуемых ставок по кредитам и депозитам
23 января 2020, 13:55
С 1 марта 2019 года Национальный банк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.
В основе данной системы мер лежит подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов. В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (далее – РВСР).
РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости за месяц, предшествующий месяцу расчета, по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте:
новым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц;
новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц (в разбивке по срокам размещения: от 1 до 6 месяцев включительно, от 6 месяцев до 1 года включительно, свыше 1 года);
новым кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления).
В основе алгоритма расчета РВСР лежит среднее арифметическое, а также мера вариации принимаемых в расчет процентных ставок.
РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитываются на основании данных о средних процентных ставках по вкладам (депозитам) физических лиц, а применяются для вкладов (депозитов) как физических, так и юридических лиц.
Значения РВСР действуют на протяжении трех месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем их установления.
Таблица – Значения расчетных величин стандартного риска, проценты годовых
|Перечень показателей
|Значение, проценты годовых
|март 2019 г.
|апрель 2019 г.
|май 2019 г.
|июнь 2019 г.
|июль 2019 г.
|август 2019 г.
|сентябрь 2019 г.
|октябрь 2019 г.
|ноябрь 2019 г.
|декабрь 2019 г.
|январь 2020 г.
|февраль – апрель 2020 г.
|
РВСР для новых срочных отзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц
|7,79
|7,97
|7,91
|7,79
|7,60
|7,45
|7,22
|7,19
|7,05
|6,84
|6,65
|6,21
|
РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц со сроком размещения от 1 до 6 месяцев включительно
|9,67
|9,79
|10,06
|9,86
|9,69
|9,67
|9,61
|9,72
|9,80
|9,69
|9,66
|9,22
|
РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц со сроком размещения от 6 месяцев до 1 года включительно
|10,59
|10,65
|10,96
|10,84
|10,71
|10,72
|10,66
|10,63
|10,56
|10,59
|10,39
|9,95
|
РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц со сроком размещения свыше 1 года
|12,66
|12,74
|12,94
|12,98
|12,93
|12,94
|12,88
|12,87
|12,70
|12,66
|12,51
|12,05
|
РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (без учета льготных)
|11,87
|11,99
|12,04
|12,00
|11,84
|11,84
|11,77
|11,75
|11,73
|11,65
|11,56
|11,48
|
РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета льготных)
|15,41
|15,49
|15,55
|15,36
|14,59
|14,50
|13,81
|13,70
|13,18
|12,89
|12,47
|12,32
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