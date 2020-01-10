27 января 2020, 9:48

Правонарушения могут категоризировать в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий, планируется пересмотреть вид и размер взысканий.

Административная ответственность по правонарушениям, которые годами не встречаются на практике, может быть упразднена, об этом сообщил министр юстиции Олег Слижевский.

"Вопрос об обновлении КоАП и ПИКоАП рассматривается более комплексно и всесторонне. Сегодня говорить о каких-либо предварительных итогах пока преждевременно. Поступает очень большое количество предложений (...). Все замечания будут обязательно анализироваться", – сказал Слижевский, его цитирует БелТА.

Так, по его словам, например, обсуждается возможность упразднить ответственность по некоторым составам правонарушений: наличие в кодексе статей, которые не работают, ни к чему.

"Главой государства поставлена задача сделать КоАП таким, чтобы он был сбалансированным и имел акцент на предупреждение проступков. Этот документ не должен быть нагроможден слишком большим составом правонарушений. К примеру, неправомерное использование красного креста и полумесяца предусматривает административную ответственность. Как минимум за последние три года данная статья ни разу не использовалась и к ответственности никто не привлекался", – пояснил глава Минюста.

О других новшествах КоАП

Олег Слижевский также рассказал, что специалисты намерены категоризировать правонарушения – в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий. Предполагается пересмотреть и вид/размер взысканий в зависимости от причиненного вреда.

Также круг госорганов, наделенных правом рассматривать дела об административных правонарушениях, может быть сужен, зато могут расшириться функции прокуратуры.

Серьезно корректируется и ПИКоАП. По словам главы Минюста, специалисты видят немало проблем, связанных с привлечением к ответственности определенной категории лиц.

"Есть такие граждане, которые нигде не работают, не имеют никакого имущества, но ввиду своего асоциального образа жизни регулярно привлекаются к взысканиям в виде штрафов. Уже на стадии составления протокола должностное лицо понимает, что взять штраф с такого нарушителя будет просто нереально. Тем не менее, это процессуальное действие совершается", – констатировал он.

Подходы к привлечению к ответственности могут стать более дифференцированными в зависимости и от характера нарушения: как пояснил Олег Слижевский, к примеру, "в некоторых случаях вместо штрафа должны использоваться другие виды наказаний".