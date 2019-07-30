29 января 2020, 10:45

В результате минимальный размер пенсии по возрасту, который назначается при стаже у женщин 20 и у мужчин – 25 лет, с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 245,12 рубля.

Некоторые виды пенсий увеличатся с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ), об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и социальной защиты Беларуси.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси меняется с 1 февраля, об этом говорится в постановлении ведомства от 22 января этого года. Цифра поднимется до 239,87 рубля - то есть рост составит 3,5%.

Величина учитывается при расчете большинства социальных пособий и выплат: таким образом, соразмерно росту БПМ вырастут минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам 75 лет и старше, надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям лиц, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В результате минимальный размер пенсии по возрасту, который назначается при стаже у женщин в 20 и у мужчин в 25 лет с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 245,12 рубля. А граждане, не заработавшие минимальную трудовую пенсию, по достижении женщинами 60 и мужчинами 65 лет могут рассчитывать на социальную пенсию, которая с 1 февраля составит 119,94 рубля.

Размеры других социальный пенсий установлены в следующем размере:

инвалидам I группы (в том числе инвалидам с детства) – 263,86 рубля;

инвалидам с детства II группы – 227,88;

инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 203,89;

инвалидам III группы – 179,94;

детям-инвалидам (до 18 лет при различной степени утраты здоровья) – от 191,90 до 263,86 рубля.

Также будут увеличены размеры доплат и надбавок к пенсиям: для неработающих пенсионеров 75 лет до 44,98, для тех, кто достиг 80 лет – 59,97 рубля. Изменится и ряд других выплат, полный их список можно найти на сайте Минтруда.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Sputnik.by