Изменен список работ, которые могут выполнять подростки до 16 лет

21 февраля 2020, 8:45

В список легких видов работ, которые могут выполнять подростки от 14 до 16 лет, добавили такую возможность заработка для школьников как модельная деятельность. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда и соцзащиты от 20.01.2020 № 5, вступающем в силу 22 февраля.

В перечень легких видов работ, которые могут выполнять подростки от 14 до 16 лет, добавили такой пункт, как модельная деятельность. Под ней подразумеваются кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров).

Напомним, в настоящее время подростки от 14 до 16 лет могут выполнять вот такие виды работ:

1. Сельскохозяйственные работы по выращиванию и уходу за сельскохозяйственными культурами, цветами, сбору и обработке урожая, не связанные с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов, применением ядохимикатов и других средств защиты растений, электромеханического инструмента, подъемом на высоту, при обеспечении соблюдения установленных норм подъема и перемещения тяжестей вручную.

2. Работы в лесном хозяйстве и по озеленению городских территорий, не связанные с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов, применением ядохимикатов и других средств защиты растений, электромеханического инструмента, подъемом на высоту, при обеспечении соблюдения установленных норм подъема и перемещения тяжестей вручную.

3. Выполнение видов работ, освоенных в производственных (учебно-производственных) мастерских учреждений профессионально-технического, общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи.

4. Работы по оказанию услуг по уборке территорий, квартир, сортировке, доставке почтовых отправлений, печатных средств массовой информации, оформлению помещений для проведения торжественных мероприятий, услуг флориста, курьерских услуг.

5. Выдача в прокат спортивного инвентаря, снаряжения, дисков, видеокассет (без принятия выручки).

6. Участие в анимационных программах и работа в качестве артистического персонала.

7. Работа с использованием персонального компьютера, в том числе набор и оформление текстов, создание электронных презентаций и таблиц, разработка и оформление веб-сайтов, образовательных, игровых компьютерных программ.

8. Работа в качестве внештатного корреспондента средств массовой информации.

9. Строительные и ремонтно-строительные работы, не связанные с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов, применением электромеханического и пневматического инструмента, материалов, содержащих свинец, бензол, метанол и их дериваты – ксилол, толуол и сложные спирты, эпоксидные смолы, эфиры и другие вредные и токсичные вещества, подъемом на высоту, при обеспечении соблюдения установленных норм подъема и перемещения тяжестей вручную.

10. Прием и выдача одежды в гардеробе.

11. Расклейка объявлений и (или) распространение информации о продукции, товарах, работах или услугах, конкурсах, лотереях, играх и иных мероприятиях.

Информация подготовлена с использованием материала портала «Нормативка.by»