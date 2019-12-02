Для снижения цен на сахар - в Беларуси хотят запретить бонусы за продвижение социально значимых товаров

21 февраля 2020, 15:30

На общественное обсуждение вынесен проект Указа Президента Республики Беларусь «О запрете предоставления вознаграждений за продвижение социально значимых товаров», которым предусматривается введение запрета на предоставление поставщиками социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение этих товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары.

Проектом Указа предлагается установить запрет на предоставление поставщиками социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары.

Указанный запрет предлагается распространить на предоставление, в том числе начисление, выплату, перечисление, включая зачет встречных требований, исполнение обязательства третьему лицу, и иные способы передачи любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров, на которые введено государственное ценовое регулирование, реализованных в течение периода этого регулирования.

При этом под вознаграждением за продвижение социально значимых товаров следует понимать денежные средства и (или) иное имущество, предоставляемые юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, осуществляющим торговлю социально значимыми товарами, в связи с приобретением ими таких товаров у поставщика социально значимых товаров в определенном количестве, либо выполнением иных условий, определенных гражданско-правовым договором в качестве обязательных для предоставления таких вознаграждений, в том числе за оказание услуг, направленных на продвижение социально значимых товаров, путем рекламирования таких товаров и (или) используемых для их обозначения товарных знаков, исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и (или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной отчетности, содержащей информацию о социально значимых товарах, оказание иных подобных услуг.

Одновременно в силу отсутствия гражданско-правового механизма обеспечения ответственности за нарушение указанного запрета предлагается предусмотреть административную ответственность в виде наложения штрафа на индивидуального предпринимателя – от двадцати до сорока базовых величин, а на юридическое лицо – от сорока до восьмидесяти базовых величин.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» на Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее - МАРТ) возложены полномочия по регулированию цен (тарифов) на социально значимые товары (работы, услуги) по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» МАРТ могут регулироваться цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение одного года.

Регулирование цен осуществляется способами, определенными статьей 8 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З «О ценообразовании», в том числе путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки), предельными максимальными и минимальными ценами.

В связи с неоднократными обращениями концерна «Белгоспищепром» и поручениями Правительства о введении временного государственного регулирования цен на сахар белый кристаллический, производимый и (или) реализуемый на территории Республики Беларусь (далее - сахар), сроком на 90 дней в целях стабилизации работы организаций сахарной отрасли на внутреннем рынке, минимизации финансовых потерь от демпинговых цен на сахар импортного производства, а также в целях максимального насыщения рынка продукцией отечественного производства были приняты постановления МАРТ от 25 сентября 2019 г. № 78 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический» и от 30 декабря 2019 г. № 99 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический».

Справочно:

Постановлением МАРТ от 25 сентября 2019 г. № 78 на период с 1 октября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. за 1 кг сахара, производимого (ввозимого) и (или) реализуемого на территории Республики Беларусь для целей не связанных с промышленной переработкой, установлены:

предельная минимальная отпускная цена франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) - 1,19руб. ;

предельная минимальная отпускная цена франко-назначения (без налога на добавленную стоимость) - 1,22руб.;

предельная максимальная торговая надбавка - 15 %;

розничная цена (с НДС) - 1,50 руб.

Аналогичные показатели установлены постановлением МАРТ от 30 декабря 2019 г. № 99 с 1 января 2020 г. на срок 60 дней.

Также, согласно информации концерна «Белгоспищепром» (письмо от 18 ноября 2019 г. № 02-2-08/2388-1), необходимость введения временного ценового регулирования на сахар была вызвана увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж.

Так, в целях удержания позиций на внутреннем рынке организации сахарной отрасли в 2018-2019 годах предоставляли субъектам торговли торговые скидки и премии, что ухудшило финансовые результаты в целом по отрасли, привело к росту материальных затрат и снижению конкурентоспособности отечественного сахара по отношению к сахару импортного производства.

Справочно:

По информации организаций сахарной отрасли, в 2018 г. субъектам торговли поставлено сахара, для целей не связанных с его промышленной переработкой, на сумму 208052,6 тыс. руб., в 2019 г. - 180712,7 тыс. руб. (86,8 % к уровню 2018 г.), в том числе в октябре - декабре 2019 г. - 39734,6 тыс. руб.

Кроме того, организациями сахарной отрасли этим субъектам торговли были предоставлены вознаграждения (бонусы, премии и иные платежи, связанные с продвижением сахара) в 2018 г. на сумму 6102,2 тыс. руб. или 2,9 % от стоимости поставленного сахара, в 2019 г. - 7509,5 тыс. руб. или 4,2 %, в том числе в октябре-декабре 2019 г. (в период ценового регулирования) - 1507,6 тыс. руб. или 3,8 % соответственно.

Согласно разработанным организациями сахарной отрасли положениям размер предоставленных вознаграждений в зависимости от объема поставки и условий оплаты составляет от 1 до 9 % от стоимости проставленного сахара.

Вместе с тем, несмотря на предоставленные субъектам торговли вознаграждения за продвижение сахара, по данным концерна «Белгоспищепром» (письмо от 4 декабря 2019 г. 02-2-08/2527-1), в октябре 2019 г. выручка от реализации сахара (без НДС) на внутренний рынок снизилась на 10,6 млн. руб. и составила 70,7 % к октябрю 2018 г.; рентабельность продаж на внутренний рынок снизилась на 36,9 п.п. и составила «минус» 11,2 %. Реализовано сахара на внутренний рынок (по данным организаций сахарной отрасли) в октябре 2019 г. на 8,5 тыс. тонны меньше (62,4 % к октябрю 2018 г.).

При этом номинальная заработная плата за январь-октябрь 2019 г. по сахарной отрасли выросла и составила 1231,4 руб. (113 % к аналогичному периоду 2018 г.), В то же время производительность труда по выручке от реализации продукции на одного работника по отрасли снизилась и составила 88,5 % к январю-октябрю 2018 г.

Следует отметить, что согласно данным, представленным организациями сахарной отрасли, отпуск сахара на внутренний рынок осуществляется по более высоким ценам, чем на экспорт. Убыток формируется за счет поставок на экспорт. В результате отечественный сахар в розничной торговой сети в Республике Беларусь стоит почти вдвое дороже, чем в Российской Федерации.

Справочно:

Например, в Российской Федерации розничная цена за 1 кг сахара- песка белорусского производства составляет от 24,90 до 31,90 российский руб. (соответственно 0,85 и 1,10 белорусских руб.), а в Республике Беларусь в 1,4-1,7раза дороже (1,50 белорусских руб.).

Кроме того, при росте объемов производства в стране импорт сахара увеличивается, а экспорт снижается.

Справочно:

По данным Белстата, за январь-октябрь 2019 г. производство сахара составило 372,8 тыс. тонны и увеличилось на 9,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт сахара (код ТН ВЭД 170199) составляет 62,6 тыс. тонны (126,3% к уровню января-октября 2018 г.) на сумму 26033,6 тыс. долл. США (110,5%). Удельный вес импорта сахара из Российской Федерации в январе-октябре 2018 г. - 78,6% (39 тыс. тонн), в январе-октябре 2019 г. - 91,2% (57,1 тыс. тонны).

Экспорт сахара в натуральном выражении за январь-октябрь 2019 г. снизился и составил 240,8 тыс. тонны (70% к январю-октябрю 2018 г.) на сумму 98367,3 тыс. долл. США (69,1%).

Снижается потребление сахара населением. При этом отмечается падение доли продажи сахара отечественного производства.

Справочно:

По информации Белстата, за январь-сентябрь 2019 г. через все каналы реализации продано сахара и сахарозаменителей 107.5 тыс. тонны (88,6 % к январю-сентябрю 2018 г.).

Удельный вес отечественного сахара в общем объеме его продажи организациями торговли составляет 85,7% (92,1 тыс. тонны), что на 8 п.п. ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (январь-сентябрь 2018г. -93,7%, 113,8тыс. тонны).

Кроме того, возможность субъектов торговли получать доходы от производителей (поставщиков) этих товаров в виде вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи за услуги, направленные на продвижение товаров) в рамках исполнения различного рода гражданско-правовых договоров и тем самым создает механизм ухода от ограничений, установленных государственным органом, осуществляющим регулирование цен.

Следует отметить, что продавец (производитель, поставщик) может предоставить покупателю (субъекту торговли) вознаграждение за выполнение определенных условий договора и такой вид выплат не влияет на изменение первоначальной цены товара, определенной договором поставки, однако в итоге снижает выручку поставщика на сумму бонуса (премии), то есть, по сути, является экономической скидкой. В связи с этим при формировании отпускных цен производители (поставщики) вынуждены учитывать затраты, связанные с дополнительными выплатами в пользу субъектов торговли.

Справочно:

Согласно информации, представленной организациями сахарной отрасли, источником выплат торговых премий является выручка от реализации продукции, которая отражается бухгалтерской проводкой: дебет счета 62 - кредит счета 90. Таким образом, выплаты торговых премий уменьшают выручку от реализации продукции предприятия.

Так, организациями сахарной отрасли в 2018 г. поставлено 173.6 тыс. тонн сахара, выручка от реализации которого составила 202017.6 тыс. руб. в 2019 г. - 151,9 тыс. тонн и 173293,8 тыс. руб., в том числе за октябрь-декабрь 2019 г. - 33,6 тыс. тонн и 38328,33 тыс. руб. соответственно.

Таким образом, фактическая стоимость поставленного субъектам торговли сахара с учетом предоставленных вознаграждений в целом по отрасли составила:

в 2018 г. - 1,164 руб. за 1 кг (при установленном ограничении 1,19 руб. за 1 кг.), в организациях сахарной отрасли в диапазоне от 1,151 до 1,176 руб. за 1 кг;

в 2019 г., в том числе в период ценового регулирования в октябре-декабре 2019 г. - 1,141 руб. за 1 кг (при установленном ограничении 1,19 руб. за 1 кг.), в организациях сахарной отрасли в диапазоне от 1,121 до 1,171 руб. за 1 кг.

Таким образом, механизм выплаты вознаграждений за продвижение сахара не способствует сохранению доходности организаций сахарной отрасли, улучшению их финансового состояния, повышению конкурентоспособности отечественного сахара по цене и насыщению им внутреннего рынка, а также создает механизм ухода от ограничений, установленных государственным органом, осуществляющим регулирование цен.

Кроме того, наличие высоких, по сравнению с сопредельными государствами, цен на сахар и использование части доходов потребителей на выплату вознаграждений субъектам торговли и компенсацию низких цен на внешнем рынке снижает внутренний спрос.

В связи с этим предлагается установить запрет на предоставление производителями (поставщиками) социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение таких товаров, в случае введения государственного ценового регулирования на эти товары.

Следует также отметить, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2018 г. № 704 «О некоторых вопросах торговли алкогольными напитками» со 2 октября 2018 г. введен запрет на выплату юридическими лицами, осуществляющими производство и (или) оптовую торговлю алкогольными напитками, на которые государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов), установлены предельные минимальные отпускные цены, любых вознаграждений (премий, бонусов и иных платежей) за продвижение этих напитков.

Аналогичные запреты предусмотрены в законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан.

Так, в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» не допускается выплата хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров, хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, вознаграждений в связи с приобретением ими у хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров, отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.

Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» статья 31 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 г. № 544-II «О регулировании торговой деятельности» дополнена пунктом 7, в соответствии с которым не допускается выплата вознаграждений, выплачиваемых субъекту внутренней торговли, в связи с приобретением им у поставщика отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, утверждаемом Правительством Республики Казахстан.

Проект Указа не предусматривает:

введение новых или изменение существующих административных процедур в отношении субъектов хозяйствования;

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при осуществлении административных процедур в отношении субъектов хозяйствования;

увеличение сроков осуществления административных процедур в отношении субъектов хозяйствования;

расширение перечней документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административных процедур в отношении субъектов хозяйствования;

сокращение сроков действия справок, иных документов, выдаваемых при осуществлении административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.

Принятие Указа не окажет негативное влияние на технику, технологии, инновации, инвестиционный климат, безопасность и качество продукции, экологию и окружающую среду и не повлияет на условия развития конкуренции и эффективное функционирование товарных рынков, так как проектом устанавливаются одинаковые требования ко всем участникам рынка.

Кроме того, установление запрета на предоставление производителями (поставщиками) вознаграждений за продвижение социально значимых товаров, в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары, послужит основанием для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар, реализуемый на внутреннем рынке, что послужит фактором роста конкурентоспособности сахара отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках и увеличения объема его продаж, а также положительно скажется на покупательской способности населении и настроении в обществе.

Справочно:

По оценке МАРТ, исключение суммы вознаграждений позволит организациям сахарной отрасли снизить минимальную отпускную цену на сахар от 1,12 руб. до 1,17руб. за 1 кг.

Следует отметить, что по информации организаций сахарной отрасли, в настоящее время вознаграждения за продвижение сахара предоставляются только крупным покупателям (крупным торговым сетям). Таким образом, вводимый запрет фактически не коснется субъектов малого и среднего предпринимательства.

В тоже время указанный запрет может привести к снижению доходности отдельных крупных субъектов торговли на размер недополученного дохода от вознаграждений (бонусов, премий и т.д.), которое при введении ценового регулирования только на одну группу социально значимых товаров не окажет влияния на уровень торговых надбавок и розничных цен ни на данную группу социально значимых товаров (ввиду ограничения минимальных цен и уровня торговой надбавки), ни на другие товарные группы.

В случае введения ценового регулирования на несколько групп социально значимых товаров одновременно данный факт не позволит субъектам торговли увеличить розничную цену на эти социально значимые товары (ввиду ограничения уровня торговой надбавки), однако существует вероятность повышения торговых надбавок на другие товарные группы, но в пределах, ограниченных платежеспособным спросом и ценами конкурентов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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