Выездной турпоток из Беларуси в 2019 году вырос на 15,5%

3 марта 2020, 9:45

Выездной турпоток из Беларуси в 2019 г. вырос на 15,5 % - за рубеж выезжали 982,9 тыс. организованных туристов и экскурсантов (в 2018 г. - 850,7 тыс.), сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Белстата.

Самыми популярными у белорусских туристов странами были Египет, Турция, Украина, Российская Федерация, Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис, Литва, Черногория и Грузия. На долю этих стран приходилось 85,5 % от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

В страны СНГ организованно выехало 21,3 %, в страны ЕС - 25,5 %, другие страны - 53,2 %.

Въездной поток в 2019 г. вырос на 11 % - в страну приехало 405,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов (в 2018 г. - 365,5 тыс.). Из них доля россиян - 53,7 % (в 2018 г. - 57 %). Среди других стран лидерами по числу посещений Беларуси были Литва, Польша, Латвия, Китай, Германия, Украина, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2019 г. составила 4 дня (в 2018 г. - 5 дней).

Продолжает развиваться внутренний туризм. Так, в 2019 г. число организованных туристов внутри страны составило 72,4 тыс. человек, экскурсантов - 1034,5 тыс. человек (в 2018-м - 65,2 тыс. и 942,6 тыс. человек соответственно).

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения предоставляли 597 объектов, из них - 385 гостиниц, гостиничных и туристско-гостиничных комплексов. В 2019 г. там проживало 2 млн 081 тыс. человек. Из них граждане республики - 46,4 %, из других государств - 53,6 %, в т. ч. из стран СНГ - 36,3 %.

В 2019 г. в Беларуси работали 492 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, из них - 76 санаториев. Там отдохнули 869,4 тыс. человек, 27,8 % размещенных - иностранцы.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2019 г. работали 2 760 субъектов агроэкотуризма. Их услугами воспользовались 514,8 тыс. человек. Из них 90,5 % - белорусы.

На конец 2019 г. в Беларуси было 1 544 турорганизаций, услугами которых воспользовались 2 495,3 тыс. человек.