В каком регионе Беларуси самые богатые семьи и на что они тратят больше всего денег

5 марта 2020, 16:25

В октябре-декабре 2019 года каждая белорусская семья в среднем располагала суммой в 1405,9 рубля в месяц. Об этом говорит статистика Белстата. При этом в сельской местности у домашних хозяйств располагаемые ресурсы были значительно ниже, чем у тех семей, которые живут в городах и поселках городского типа.

Располагаемые ресурсы, напомним, — это денежные средства домашних хозяйств плюс стоимость потребленных продуктов питания, поступивших из личного подсобного хозяйства (за вычетом материальных затрат на их производство). Сюда же входит стоимость предоставленных в натуральном выражении льгот и дотаций.

В среднем по стране в IV квартале 2019 года располагаемые ресурсы в расчете на семью составили 1405,9 рубля в месяц. Те, кто живет в городе или поселках городского типа, имели в среднем на 382,2 рубля больше. Они располагали 1511,4 рубля в месяц. В сельских населенных пунктах — 1129,2 рубля в месяц.

Лидирует по сумме располагаемых ресурсов Минск — 1840,5 рубля, а отстает Витебская область (1177,6 рубля).

Расходы семей составили 1338,7 рубля. 75,6% от этой суммы, или 1 011,5 рубля, пришлось на потребительские расходы — это траты на питание, покупку алкогольных напитков, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг. К потребительским расходам не относятся налоги, материальная помощь и другие, которые не связаны с потреблением. Также сюда не входят расходы, связанные с производством сельхозпродукции в личном хозяйстве и накоплением, то есть банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и прочие.

Если рассмотреть структуру потребительских расходов, то можно заметить, что больше всего денег белорусские семьи тратят на питание (в том числе в заведениях общепита) — 38%. Годом ранее этот показатель составлял 37,7%. Чуть меньше на одежду, обувь, бытовую химию и прочие непродовольственные товары — 34,8% (годом ранее — 35,4%). Меньше всего денег у них уходит на оплату услуг — 24,4% (годом ранее — 23,9%).

То есть на питание у среднестатистической белорусской семьи в четвертом квартале 2019 года ежемесячно уходило около 384 рублей.

Источник: https://finance.tut.by/news675175.html.