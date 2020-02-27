Налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 год уже подала примерно треть физлиц

12 марта 2020, 9:57

Налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 г. уже подала примерно треть физлиц, которым необходимо это сделать. Дедлайн для подачи в 2020 г. - 31 марта, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Михаил Рассолько, передает корреспондент БЕЛТА.

"По последней информации на начало марта, в этом году уже подано 11783 декларации. Причем 63 % из них (7481) - в электронном виде через личный кабинет. Но пока подана примерно треть, так что эта доля уменьшится", - отметил Михаил Рассолько.

По его словам, популярность онлайн-подачи растет: в 2019 г. электронные декларации составляли 23 % от общего числа (8080). Чтобы подать декларацию онлайн, нужно получить в налоговой логин и пароль для входа в личный кабинет. "Это бесплатная услуга, просто нужно обратиться в налоговую с паспортом или видом на жительство", - пояснил Михаил Рассолько.

В 2019 г. было подано 34589 деклараций, что на 6 % больше, чем в 2018-м. Традиционно по количеству деклараций лидировали Минск (более 12,6 тыс., или 36,6 %), Гомельская и Минская области. В этом году по поданным декларациям также на первом месте Минск.

Представитель МНС напомнил: декларация подается в любой налоговый орган независимо от места жительства.

"Ежегодно количество деклараций возрастает примерно на 1,5-2 тыс. Исходя из этой тенденции, ожидаем в этом году тоже рост", - отметил он.

Для удобства граждан налоговые органы проводят прием деклараций в рабочие дни с 8.00 до 19.00. Традиционно налоговые работают две последние субботы до дедлайна подачи - в этом году это 21 и 28 марта (как правило, с 9.00 до 13.00). Точный график можно узнать в своей инспекции.

Кто обязан подавать декларацию

Налоговую декларацию обязаны представить физлица, получившие в 2019 г. доходы от продажи имущества (например, двух и более автомобилей, грузового автомобиля или автобуса), а также при продаже в течение пяти лет второй (и более) квартиры, дома, дачи, гаража, земельного участка.

Кроме того, задекларировать нужно доходы от продажи доли в уставном фонде организации другому физлицу.

Сообщить налоговой нужно также о подарках, если их стоимость превышает 6569 руб. от всех источников в течение года. Исключение составляют доходы, полученные физлицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойства. Такие доходы не признаются объектом налогообложения независимо от размера. К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в т. ч. усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в т. ч. умершего.

Налоговую декларацию нужно подать и тем, кто получал доходы из-за границы или за рубежом. Например, если человек работал за границей по найму, получал доходы от продажи акций или других ценных бумаг, долей в уставных фондах иностранных организаций, в виде процентов по вкладам в иностранных банках.

Другие доходы, подлежащие налогообложению, прописаны в ст. 219 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Срок уплаты и ответственность

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом, нужно уплатить в бюджет не позднее 1 июня.

При нарушении срока предоставления налоговой декларации (31 марта) размер штрафа составит от 54 руб. до 270 руб.

Если неуплаченная или не полностью уплаченная до 1 июня сумма налога превышает одну базовую величину, то придется платить штраф в размере 15 % от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (1 БВ - 27 руб.). Следовательно, размер штрафа составляет от 13,5 руб. и более.