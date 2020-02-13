Нацбанк примет допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор

26 марта 2020, 10:44

Национальный банк примет дополнительные меры для повышения возможностей банков по оказанию финансовой поддержки реальному сектору экономики. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В частности, до 31 декабря 2020 года включительно банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта.

Часть мер может применяться при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов.

Так, специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте банки могут формировать в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Нацбанком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года.

Банкам предоставляется право относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и других аналогичных вознаграждений), которые необходимо уплатить в течение 12 месяцев.

Есть возможность относить обеспечение, полученное по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и других аналогичных вознаграждений), которые необходимо уплатить в течение 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце.

Банки также могут оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки.

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