Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате

16 декабря 2020, 14:46

Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов" (по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы), передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей 1 октября этого года Советом Министров. "Он подготовлен для перехода на единый социальный норматив (критерий) при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения страны", - отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Семенчук.

Законопроект корректирует понятие "основные социально-демографические группы населения", назначение, порядок установления и пересмотра бюджета прожиточного минимума, расширяет сферу применения бюджета прожиточного минимума в части уточнения его использования при установлении минимальных государственных социально-трудовых гарантий, а также минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями. Определяется также порядок установления размера месячной минимальной заработной платы.

"Проектом предусматривается исключить минимальный потребительский бюджет и установить все выплаты, иные гарантии государства, а также критерии оказания государственной поддержки населению с учетом бюджета прожиточного минимума и социально-демографических групп. Закон становится более понятным для населения, потому что для простого человека не всегда ясно, что такое бюджет прожиточного минимума, минимальные потребительские бюджеты", - отметил парламентарий.

Кроме того, из перечня социально-демографических групп предлагается исключить группу "студенты". "Мы не ущемляем их права. Сегодня студенты достаточно разновозрастная группа. Получив среднее специальное образование, можно в любом возрасте получить высшее. Сегодня студенты имеют право работать, особенно те, кто получает образование в заочной и вечерней форме обучения. Каждого студента надо рассматривать индивидуально, будь то ребенок-сирота, инвалид или он относится к любой другой категории, которая требует социальной защиты, и мы должны в этом плане работать", - добавил Олег Семенчук.

Также вносится новый механизм расчета и утверждения минимальной заработной платы. "Предполагается ее устанавливать не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на следующий год по республике. Он устанавливается прогнозом социально-экономического развития. Бюджет прожиточного минимума, его структура и содержание рассчитываются и утверждаются раз в пять лет, предлагается срок сократить до трех лет, чтобы была более актуальной его структура, чтобы учитывать текущие запросы населения", - заключил парламентарий.