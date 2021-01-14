Новые КоАП и ПИКоАП обеспечивают справедливость административной ответственности - Ипатов

14 января 2021, 17:14

Новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях носят предупредительную направленность и обеспечивают справедливость административной ответственности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

"Прежде всего акцент делается на том, чтобы предупредить человека, что он совершает правонарушение или близок к совершению серьезного правонарушения. Для этого административные правонарушения разделены на три категории. Первая - по административным проступкам. То есть если человек впервые совершает административное правонарушение, его предупредят и никак не накажут - ни штрафом, ни каким-либо другим административным взысканием. Если значительные правонарушения - там вариативность, то есть возможно привлечение к административной ответственности, а возможно и освобождение от нее с предупреждением. Все будет зависеть от обстоятельств дела, характера личности и так далее. И последняя категория - грубые дисциплинарные проступки. Там однозначно будет применяться административное взыскание. Но эти административные правонарушения, как правило, связаны с более серьезным вредом для общества", - рассказал Вадим Ипатов.

Кроме того, вводится новый вид административного взыскания - общественные работы.

"В новом кодексе, в отличие от действующего, также впервые появляется глава в отношении несовершеннолетних. Дело в том, что несовершеннолетних с еще неустойчивой психикой сразу вовлекать в сферу судебных разбирательств или разбирательств органов, уполномоченных составлять протоколы, налагать административные взыскания, наверное, не совсем правильно. Поэтому глава предусматривает порядок более лояльный по отношению к несовершеннолетним, чем ко взрослым", - отметил директор НЦЗПИ.

Из административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Таким образом, административное законодательство, учитывая сложившиеся правовые отношения в сфере административной ответственности, будет соответствовать запросам населения на предупреждение прежде всего административных правонарушений и их профилактику.

"Кодексы направлены на повышение статуса предупредительной и профилактической функции и кроме того - на обеспечение справедливости привлечения к ответственности", - заключил Вадим Ипатов.

Как сообщалось, сегодня Президент подписал новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые ранее обсуждались и были поддержаны парламентариями. Новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности.

Ожидается, что новые кодексы будут введены в действие с 1 марта 2021 г.