Костевич: задача на новую пятилетку - уровень безработицы не более 4,2%

19 января 2021, 14:25

В новой пятилетке в Беларуси планируется удержать уровень безработицы на показателе не более 4,2%. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный целевой индикатор, который мы поставили себе в текущей пятилетке, - уровень безработицы не более 4,2%. Чтобы его обеспечить, стоит задача через выявительный принцип активно развернуться на рынке труда: как через службы занятости, так и через вовлечение частных агентств по трудоустройству, - сказала Ирина Костевич. - Трудоустраивать не менее 75% граждан, которые обращаются к государству за оказанием содействия в трудоустройстве, не менее 61% - оказывать помощь в трудоустройстве тем гражданам, которые имеют дополнительные гарантии. Уровень молодежной безработицы - не более 6,3%. Направление на обучение под заказ нанимателя - более 80%".

За минувшую пятилетку уровень безработицы снизился с 5,8% до 4% (по методологии Международной организации труда). "Это здоровый уровень безработицы, который позволяет поддерживать здоровую конкуренцию на рынке труда, - отметила министр. - И мы вышли на уровень занятости 83,7% с уровня 80,9% в 2016 году".

Более 740 тыс. человек за минувшую пятилетку получили услугу содействия занятости. Но многие самостоятельно пользуются ресурсами общереспубликанского банка вакансий. А третий механизм - активное развитие частных агентств по трудоустройству.

На новую пятилетку Ирина Костевич обозначила такие важные задачи, как развитие технологий и инновации, повышение уровня производительности труда. "Это приведет к оптимизации численности на отдельных предприятиях. Задача рынка труда, служб занятости - обеспечить снижение социального прессинга. Сегодня для этого есть такие механизмы, как проведение кадровой диагностики, разработка дорожных карт по реструктуризации предприятий. Но самое главное - не потерять каждого человека, который подпадает под оптимизацию. Работать с теми, кто высвобождается, чтобы в максимально короткие сроки помочь человеку", - отметила министр.

Она также обратила внимание на необходимость оперативно подстраивать государственную политику в сфере занятости под быстро меняющиеся условия рынка труда. Поэтому в Беларуси продолжится работа над совершенствованием национальной системы квалификаций, чтобы соблюсти баланс спроса и предложения на рынке труда. Важно быть более мобильными в вопросе совмещения интересов нанимателя и возможностей образования по подготовке специалистов. Будет расширяться практика гибких форм занятости населения. "Требует совершенствования механизм дистанционной работы. В Трудовом кодексе это только дистанционная, а сегодня требуется симбиоз, когда в контракте у человека предусматривается возможность несколько дней работы в офисе, несколько дней - дома", - привела пример Ирина Костевич. И предстоит большая работа по внедрению системы прогнозирования рынка труда.

Никуда не денется поддержка целевых групп: матерей, которые вышли из декретного отпуска, людей с инвалидностью.

Также министр напомнила о переходе на электронную трудовую книжку, что упростит ведение кадровых вопросов. И это важно для человека в плане формирования его пенсионных гарантий, заключила она.