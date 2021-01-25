Потери рабочего времени из-за пандемии в 2020 году составили 8,8% - МОТ

26 января 2021, 11:09

В 2020 году пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по рынку труда. Потери рабочего времени составили 8,8%, что эквивалентно сокращению 255 млн рабочих мест, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на обзор Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, потери рабочего времени в течение 2020 года примерно в четыре раза превышают показатели 2009-го, когда в мире произошел глобальный финансовый кризис. В 2020 году также была зафиксирована небывалая по масштабам безработица: всего работы лишились 114 млн человек. В результате трудовые доходы сократились на 8,3%, что составляет $3,7 трлн, или 4,4% глобального ВВП.

Авторы исследования отмечают, что воздействие пандемии было неравномерным. Например, женщины пострадали больше, чем мужчины: среди них работу потеряли 5%, а среди мужчин - 3,9%.

Безработица среди молодых людей (от 15 до 24 лет) составила 8,7%. Эти цифры говорят об опасности появления "потерянного поколения", отмечают эксперты МОТ.

Особенно тяжелый удар нанесла пандемия гостиничной и пищевой индустрии, где занятость упала на 20%. За ней следуют производство и розничная торговля. При этом занятость в информационно-коммуникационной, финансовой и страховой отраслях в III и IV кварталах 2020 года выросла. Незначительный рост наблюдался в горнодобывающей промышленности и в сфере коммунальных услуг.

Если говорить о будущем, то эксперты надеются на относительно серьезное восстановление рынка труда в ряде стран во втором полугодии 2021 года. "Нас обнадеживают появившиеся признаки восстановления, но они слишком ненадежны и слабы, и мы не должны забывать, что ни одна группа или страна не сможет восстановиться в одиночку", - предупреждает руководитель Международной организации труда Гай Райдер.

Эксперты МОТ разработали три вероятных сценария развития событий в 2021 году. Базовый сценарий основан на прогнозах Международного валютного фонда и предсказывает сокращение рабочих часов по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 3%. Это равноценно потере 90 млн рабочих мест. Согласно пессимистическому сценарию, предполагающему, что вакцинация будет затягиваться, потеря рабочих мест составит 4,6%. А при благоприятных обстоятельствах потери составят лишь 1,3%. Но все будет зависеть от того, удастся ли взять эпидемию под контроль и какими будут настроения потребителей и бизнеса. При любом из сценариев, подчеркивают эксперты, потери в Северной и Южной Америках, в Европе и Центральной Азии будут вдвое выше, чем в других регионах мира.

Поскольку связанный с COVID-19 кризис неравномерно сказался на различных секторах, есть опасения, что наиболее пострадавшие сектора окажутся в отстающих во время восстановления. Авторы доклада МОТ призывают не допустить этого.

"Мы оказались на распутье, - заявил Гай Райдер. - Один путь - это неровное, сиюминутное, нестабильное и несправедливое восстановление, а другой - восстановление, ориентированное на человека, на обеспечение занятости, дохода и социальной защиты населения, соблюдение прав трудящихся и общественный диалог, на то, чтобы построить лучше, чем было. Если мы хотим, чтобы восстановление было стабильным и долгосрочным, чтобы его преимуществами могли воспользоваться все без исключения, то мы должны пойти по второму пути".

Источник: БЕЛТА.