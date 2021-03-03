Законопроект об обращениях граждан и юрлиц поступит в Палату представителей в ноябре

3 марта 2021, 11:35

Законопроект об обращениях граждан и юридических лиц поступит в Палату представителей в ноябре, сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец. Сегодня она принимает участие в семинаре на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет предела совершенству. Конечно, надо совершенствовать работу с обращениями граждан, и сегодняшний семинар как раз и будет той точкой, на которой мы определимся, куда и как двигаться дальше. В соответствии с планом законопроектной деятельности в ноябре должен поступить в Палату представителей проект закона "Об изменении закона "Об обращениях граждан и юридических лиц". И сегодняшний семинар будет стартовой площадкой для этой объемной и достаточно серьезной работы. Думаю, мы накопим хорошую базу для того, чтобы обновить, максимально приблизить к людям проект закона, который к нам поступит", - сказала Валентина Ражанец.

По ее словам, депутаты Палаты представителей всегда уделяют очень серьезное внимание работе с обращениями граждан и юридических лиц. "Это наша связь с людьми в регионах. Именно поэтому сегодня на семинаре присутствуют региональные представители из Гродненской и Витебской областей, чтобы на примерах конкретно и четко определить, чего не хватает, узнать, какие предложения они могут нам внести для улучшения будущего проекта закона", - отметила парламентарий.

Валентина Ражанец подчеркнула: с развитием цифровых технологий значительно расширяются возможности граждан обращаться в госорганы, к депутатам, в общественные организации. "И поэтому обращений достаточно много. Но это и хорошо, потому что мы видим весь спектр вопросов, которые есть в регионах. И для их эффективного разрешения, естественно, надо знать их глубину и тонкости. И поэтому, наверное, надо внести изменения в получение электронных обращений, может быть, поработать с книгой замечаний и предложений, уточнить способы ее заполнения и ведения, и много других вопросов, которые еще могут возникнуть в результате работы над проектом закона", - добавила она.

В семинаре "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" участвуют члены Совета Республики, представители главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Комитета государственного контроля, Конституционного суда, кафедры государственного управления Академии управления при Президенте, исполнительных и распорядительных органов.