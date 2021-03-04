Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год

4 марта 2021, 12:15

В новой пятилетке, и в частности в этом году, Министерство труда и социальной защиты продолжит работать над совершенствованием условий труда и качества социального обслуживания, ростом доходов населения. О конкретных мерах журналистам сегодня рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед заседанием итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнула, что 2020 год для системы труда и соцзащиты стал непростым. Она отметила самоотверженность работников, которые в условиях сложной эпидситуации напряженно трудились, в том числе в режиме полной изоляции вахтовым методом оберегали пожилых граждан и инвалидов от коронавирусной инфекции в стационарных учреждениях.

Система Минтруда и соцзащиты особая, в ней заняты 40 тыс. человек, а направлений огромное количество: трудовые отношения, зарплата, пенсионное обеспечение, условия труда, социальная защита, демография.

Трудовые отношения

В январе 2020 года заработал новый Трудовой кодекс. Заложены такие важные новшества, как дистанционная занятость и временный перевод работников. "Как в воду смотрели, - заметила Ирина Костевич. - Пришла пандемия, и эти гибкие формы занятости позволили нанимателям решать многие возникающие вопросы".

Помогли и изменения в указ №143, принятые в конце 2020 года. "Изменился порядок объявления простоя, ряд других мер по переводу работников. И такая норма, как три дня отдыха для работника без подтверждающих документов в случае болезненного состояния", - уточнила министр.

Эпидситуацией было обусловлено и принятие указа №178, направленного на поддержку коллективов и людей. Это доплата из бюджета до минимальной зарплаты и усиление государственной адресной социальной помощи людям, у которых среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. Почти 55 тыс. человек получили финансовую поддержку на общую сумму 8 млн руб.

В 2021 году снова предусмотрена корректировка Трудового кодекса. Основные новации, которые планируется включить в проект закона, - дополнение ТК смешанным режимом работы, в офисе и удаленно, а также расширением социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей. "Мы уже получаем обратную связь от всех заинтересованных и формируем пакет предложений. И с текущего месяца начинаем обсуждать их за круглым столом. Срок внесения предложений в Совет Министров - сентябрь этого года", - отметила министр.

Начнется разработка проекта принципиально нового закона - "Об объединениях нанимателей". Генеральное соглашение в Беларуси действует между тремя партнерами: правительство, наниматели, профсоюзы. Но если у профсоюзов есть свой закон, то у нанимателей - нет. "Поступила такая заявка, в прошлом году подготовлена концепция. Сформирована рабочая группа, и мы приступаем к подготовке этого законопроекта", - сказала Ирина Костевич. Также в 2021 году истекает срок действия текущего генсоглашения, в этом году предстоит подготовить новое, которое будет действовать до 2024 года.

Заработная плата

Зарплата в стране в номинальном выражении выросла за пятилетку в 1,9 раза, в бюджетной сфере - так же. И на конец 2020 года получилось соотношение зарплаты в бюджетной сфере к средней зарплате по стране 80,4%. Таким образом уровень зарплат бюджетников достиг 1 тыс. руб.

На новую пятилетку доведены новые параметры, причем по отдельным категориям работников бюджетной сферы. Так, врачи и профессорско-преподавательский состав должны получать 150% средней зарплаты по стране, учителя - почти 106%, работники физической культуры и спорта - 105%, педагогические работники - 100%, средний медперсонал - 90%, работники социальной защиты, культуры - 80%.

Как сказала Ирина Костевич, в реальном выражении зарплата в бюджетной сфере вырастет в среднем в 1,3 раза.

Рынок труда

Уровень безработицы снизился с 5,8% в 2016 году до 4% по итогам 2020 года. "Уровень занятости в 83% - это высокий показатель", - подчеркнула министр.

Система органов занятости продолжит заниматься гражданами, которые являются как активными безработными, так и пассивными. За прошлую пятилетку удалось трудоустроить более 740 тыс. человек. Профессиональную подготовку прошли около 40 тыс. безработных, более 9 тыс. получили финансовую поддержку для открытия своего дела.

"Часть граждан приходит в службу занятости, часть находит работу самостоятельно. Для этого есть и общереспубликанский банк вакансий, где на сегодняшний день 74 тыс. вакансий, и услуги почти 200 агентств по трудоустройству, - перечислила Ирина Костевич. - Но будем работать и с пассивными гражданами: через обучение, переподготовку, поиск работы у нанимателя. Мы открыты, но прежде всего должен быть интерес у самого человека. Будут вступать экономические механизмы, чтобы простимулировать человека к работе. Когда мы по базе не занятых в экономике видим, что есть люди, которые не работают по 10-15 лет, это вызывает озабоченность. В том числе потому, что, скорее всего, они заняты в теневом бизнесе. Наша задача - легализовать их трудовую деятельность, объяснив, что это в том числе их будущие пенсионные гарантии".

При этом стоит задача выстроить эффективное взаимодействие с нанимателями через комплексный подход. Чтобы, с одной стороны, не потерять высвобождаемых работников, не допустить их выхода на открытый рынок труда, помочь им трудоустроится на другие рабочие места или получить новую профессию, работать на профилактику безработицы. А с другой стороны, активно помогать предприятиям в комплектовании необходимыми кадрами, в том числе переобучать под конкретное рабочее место.

Условия труда

За последние 5 лет в Беларуси на 20,6% уменьшилось количество работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда. Благодаря принятым мерам уровень производственного травматизма за последнюю пятилетку снизился более чем на 10%. Но при этом трагедий с летальным исходом меньше не стало.

"Поэтому приоритет - охраной труда, снижение уровня травматизма. Потому что здоровые кадры - основа потенциала экономики", - заключила министр.

Пенсионное обеспечение

На 2021 год запланировано почти 15 млрд руб. на выплату пенсий (это около 9% ВВП). На пенсионный фонд нагрузка большая с учетом того, что получателями из него являются 27% граждан страны. На февраль, по словам Ирины Костевич, средний размер пенсии составил 513 руб. И хотя так и не получилось достичь соотношения размера средней пенсии к размеру средней зарплаты 40%, в течение пятилетки показатель приближался к этому значению. Задача на новую пятилетку не снимается.

"Но мы должны понимать, что на это соотношение влияют не только те деньги, которые направляются на выплату пенсий. Это зависит еще и от портрета пенсионера. Чем больше в систему будут приходить пенсионеры, у которых была высокая зарплата, большой стаж, тем легче обеспечить это 40-процентное отношение", - подчеркнула министр.

Параллельно будут приниматься меры, чтобы большее распространение получило добровольное накопительное пенсионное страхование при сохранении солидарной системы. Уже подготовлен проект указа для запуска этой работы по развитию многоуровневой пенсионной системы - это так называемая программа "3+3", о которой говорил и глава государства. Программа предполагает, что при добровольной уплате работником взноса на накопительную пенсию, свою часть взноса - из обязательного 28-процентного тарифа - перечислит и его наниматель.

Много внимания будет уделяться и информированию граждан, просвещению будущих пенсионеров в части возможностей и гарантий, которые им доступны. В частности - об отложенной пенсии. "Сегодня почти 600 тыс. человек продолжают работать, будучи на пенсии. Старше трудоспособного возраста - почти 500 тыс. человек, - привела цифры министр. - Можно продолжать работать, но отказаться на период работы от получения пенсии. Тогда при прекращении трудовой деятельности размер пенсии увеличивается в 1,5-1,8 раза. Мы должны донести эту формулу повышения пенсии до каждого человека".

Активное долголетие

Население Беларуси неумолимо стареет, как и в большинстве стран мира. Людей 65 лет и старше уже более 15%. По прогнозам, к 2030 году каждый пятый житель нашей страны перешагнет 65-летний рубеж.

В 2020 году в Беларуси принята Национальная стратегия "Активное долголетие - 2030", которая позволит не только смягчить последствия старения населения, но и использовать потенциал пожилых граждан. Будут созданы условия для более продолжительной трудовой жизни через реализацию принципа "образование через всю жизнь", развитие медико-социальной и гериатрической помощи, социального обслуживания.

"Уже в 2021 году из этой стратегии хотелось бы развернуть такое направление, как программа компьютерной грамотности. Когда случилась пандемия, пожилые люди, хотя и оказывалась помощь, были изолированы дома. Мы увидели, как важно им быть "включенными" в жизнь хотя бы онлайн, иметь возможность заказать продукты питания, пообщаться с близкими, увидеть последние новости мира и страны. Поэтому в текущем году планируем стартануть с таким масштабным проектом", - поделилась планами глава ведомства.

Система социального обслуживания

В Беларуси функционирует 92 дома-интерната и 146 территориальных центров социального обслуживания. Более 130 тыс. человек получают социальные услуги на дому, в домах-интернатах проживают более 20 тыс.

В плане на новую пятилетку - внести серьезные изменения в закон "О социальном обслуживании". "Нужны новые современные подходы: по определению нуждаемости, по включению в оказание социальных услуг частного коммерческого сектора, который уже развивается. Мы должны видеть этого партнера и работать с этим сегментом, - пояснила Ирина Костевич. - Будем переименовывать дома-интернаты, внедрять современные услуги. Планируем разработать концепцию кодекса социального работника в текущем году, но принять его - в 2023-м. Потому что саму норму надо предварительно заложить в законе - его подготовим в 2022 году.

Инклюзивная среда

Сегодня в стране 25 тыс. инвалидов-колясочников, почти 25 тыс. людей с инвалидностью по зрению, есть и другие категории. Для них всех среда обитания - объекты социальной, транспортной инфраструктуры и уличной дорожной сети - должна быть доступной на 100%.

Поэтому задача текущей пятилетки - увеличить количество таких доступных мест с 17% (на 2020 год) до 23% к 2025 году. "Мы внедряем комплексный подход, который предполагает, что на такие объекты может попасть любой человек с любыми физическими ограничениями", - пояснила Ирина Костевич.

Наконец, она отметила и работу по оздоровлению пожилых людей и инвалидов на базе 4 санаториев системы Минтруда. За период пандемии, вызванной короновирусной инфекцией, 1137 пожилых граждан и инвалидов, перенесших заболевание, прошли внеочередную реабилитацию в этих здравницах. "Такую практику продолжим и в 2021 году", - заключила министр.