Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1384,7 рублей

26 апреля 2021, 8:57

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2021 года составила 1384,7 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете.

В феврале этого года средняя заработная плата работников была 1277,1 руб., а в январе - 1290 руб. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в марте достигла 2062,9 руб. (темп роста реальной зарплаты к марту минувшего года - 104,6%). В Минской области средняя зарплата составила 1337,5 руб. (104,1%), Гомельской - 1196,3 руб. (105,6%), Гродненской - 1176,1 руб. (106,5%), Брестской - 1157,3 руб. (104,4%), Витебской - 1121,3 руб. (104,3%), Могилевской - 1102,7 руб. (104,6%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в этом марте по сравнению с мартом 2020 года возросла на 4,8%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (7301,4 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (3542,4 руб.), деятельность воздушного транспорта (2511,1 руб., в том числе грузового - 2850 руб.), производство химических продуктов (2260,6 руб.), горнодобывающая промышленность (2117,6 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2090,4 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (665,5 руб.), сферы творческой деятельности и развлечений (732,5 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (744 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (777,9 руб.).

Источник: БЕЛТА.