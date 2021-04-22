В Беларуси живут более 70 тыс. ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы

26 апреля 2021, 14:29

В Беларуси проживают более 70 тыс. ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, более 1 млн мирных жителей пострадало от последствий катастрофы.

"Ликвидаторам предоставляется социальная поддержка в зависимости от периода их участия в работах по устранению последствий аварии, а также от уровня радиоактивного загрязнения территории, на которой проводились такие работы. Самые значимые льготы предусмотрены для тех из них, кто заболел и перенес лучевую болезнь, стал инвалидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для граждан, принимавших участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне эвакуации (отчуждения)", - добавили в Минтруда.

Среди существенных льгот в трудовой сфере: преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников; предоставление 14 дней социального отпуска в течение года без сохранения зарплаты; право выбора работником удобного времени отпуска. "Указанная гарантия предоставляется также работникам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года", - уточнили в Минтруда.

В ведомстве напомнили особенности регулирования труда работников на территории радиоактивного загрязнения. Это 35-часовая рабочая неделя; суточные в повышенных размерах для временно направленных или командированных; повышенная продолжительность трудового отпуска (без учета дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда); отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей - 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

Медицинским, фармацевтическим, педагогическим работникам, работникам культуры, специалистам сельского хозяйства, ЖКХ, ветеринарам, работникам и специалистам системы потребкооперации, заключившим контракт после 31 декабря 2012 года сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения, выплачивается единовременная выплата: при заключении первого контракта сроком на 5 лет - 200 базовых величин; при заключении второго контракта сроком на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого пятилетнего контракта - 300 базовых величин.

Граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС или от других радиационных аварий либо постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в зоне с правом на отселение, могут претендовать на повышенный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - 150%.

Право на пенсию на 10 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста предоставлено: ликвидаторам, работавшим в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году; заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Пенсия на пять лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста полагается ликвидаторам, которые были заняты на работах в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (кроме занятых в 10-километровой зоне) при наличии инвалидности (независимо от причины).

Особый порядок исчисления пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца действует для лиц, ставших инвалидами вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС, и семей, потерявших кормильца вследствие указанных причин. В виде пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца им возмещается утраченный в связи с инвалидностью или потерей кормильца доход.

"В апреле этого года средние размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца вследствие катастрофы на ЧАЭС составили соответственно 1103,7 руб. и 1275,9 руб. (средний размер таких пенсий на общих основаниях составляет соответственно 409,3 руб. и 327,2 руб.)", - привели цифры в Минтруда.

Перечень преференций и льгот (в зависимости от понесенного вследствие катастрофы урона) также включает льготное исчисление времени работы по эксплуатации ЧАЭС, а также в зонах эвакуации, первоочередного отселения и последующего отселения; надбавки и повышения к пенсиям; назначение социальных пенсий и различные государственные социальные льготы (скидки на лекарства, бесплатное протезирование и т. п.).

Источник: БЕЛТА.