Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 1398,2 рублей

25 мая 2021, 8:19

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2021 года составила 1398,2 руб.

В марте этого года средняя заработная плата работников была 1384,7 руб., в феврале - 1277,1 руб. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в апреле достигла 2003,4 руб. (темп роста реальной зарплаты к апрелю минувшего года - 106,6%). В Минской области средняя зарплата составила 1409,5 руб. (111,9%), Гомельской - 1234 руб. (108%), Гродненской - 1196,5 руб. (107,9%), Брестской - 1179,4 руб. (107,5%), Витебской - 1151,3 руб. (103,1%), Могилевской - 1118,4 руб. (106,6%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в апреле этого года по сравнению с апрелем 2020-го возросла на 7,6%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (6010,3 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (3505,2 руб.), производство химических продуктов (2717,1 руб.), деятельность воздушного транспорта (2694,5 руб., в том числе грузового - 2956,3 руб.), горнодобывающая промышленность (2424,6 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2356,5 руб.), компьютеров и периферийного оборудования (2492,5 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (663,6 руб.), сферы творческой деятельности и развлечений (746,1 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (751,9 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (771,5 руб.).

Источник: БЕЛТА.