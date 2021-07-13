В Беларуси на 1 июля зарегистрировано на 20,7% меньше безработных, чем год назад

13 июля 2021, 13:49

На 1 июля на учете в качестве безработных в Беларуси состояло 7,9 тыс. человек, что на 20,7% меньше, чем годом ранее (тогда было 10 тыс. человек). Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В данной статистике под безработным понимается трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите гор- или райисполкома. При этом он ищет подходящую работу и готов приступить к ней.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2021 года составил 0,2% - по сравнению с 1 июля 2020-го он не изменился. При этом данный показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, Гомельской - 0,2%, в Минске и столичном регионе - 0,1%.

Наниматели предлагают 91,5 тыс. свободных рабочих мест - на 22,9% больше, чем на ту же дату годом ранее. Спрос на сотрудников по рабочим профессиям традиционно самый высокий - 64,9% от общего числа вакансий.

При этом в Минске на одного безработного приходится почти 30 вакансий, в столичном регионе - 19, Гомельском - 13, Гродненском - 10, Могилевском - 8, Брестском и Витебском - по 7 вакансий.

"В январе-июне за содействием в трудоустройстве обратилось 75,9 тыс. человек, из которых 32,6 тыс. человек поставлены на учет в качестве безработных. По госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы за полгода 58,3 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу; 2,1 тыс. человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда; 14,7 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах; 60 семей безработных переселено на новое место жительства и работы", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

Источник: БЕЛТА.