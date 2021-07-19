В Беларуси более 28% работников получают зарплату 1 тыс.-1,5 тыс. рублей

19 июля 2021, 9:08

Согласно данным о медианной заработной плате за май 2021 г., более 28% работников в Беларуси получали зарплату от 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб.

Важно учитывать, что в данную статистику не идут показатели микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в ноябре 2020 г. ее размер составлял 944,4 руб., то в мае 2021-го - 1018,4 руб.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за май 2021 г., по данным Белстата, составлял 1419,6 руб.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до 300 руб. получали 1,3% работников, от 300,1 руб. до 400 руб. - 1,6%, от 400,1 руб. до 1000 руб. - 6,5+7,5+16,1+15,7=45,8%. Довольно высокий процент - 28,2% - работников, чей заработок составил от 1000,1 руб. до 1500 руб. Выше этой суммы, но в пределах 2000 руб., получали 12,1% работников. Еще больше - до 3000 руб. - 7,1%, до 5000 руб. - 2,5%, до 7000 руб. - 0,7%, до 10000 руб.- 0,4% и выше этой суммы - 0,3%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - 2247,6 руб., производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1777,3 руб., производстве химических продуктов - 1749 руб., деятельности трубопроводного транспорта - Br1592,9, воздушного транспорта - 1573,6 руб.

При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (4165,7 руб.), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли больше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - 663,4 руб., рыболовство и рыбоводство - 699,7 руб., предоставление прочих видов услуг - 737,1 руб., образование - 775,9 руб., деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - 795,3 руб., услуги по временному проживанию и питанию - 817,6 руб.

Источник: БЕЛТА.