Принят новый закон о взносах в ФСЗН

20 июля 2021, 14:58

Главой государства подписан Закон Республики Беларусь «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

15 июля 2021 г. Главой государства подписан Закон Республики Беларусь 118-З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Документ охватывает широкий спектр вопросов системы государственного социального страхования.

Основной целью Закона является комплексное урегулирование вопросов уплаты взносов в бюджет фонда. Закон объединил 4 нормативных правовых акта (два Закона и два Указа), устанавливая систему, комплексно регулирующую вопросы государственного социального страхования, направленную как на социальную поддержку работающих граждан, так и на урегулирование взаимодействия с плательщиками взносов.

В рамках объединения законодательных актов Законом регламентированы:

• круг плательщиков обязательных страховых взносов в бюджет фонда;

•объект для начисления обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование;

• размеры взносов, сроки и порядок их уплаты;

• права и обязанности плательщиков.

Закон дополнен нормами, стимулирующими организации общественных объединений инвалидов привлекать к работе граждан, являющихся инвалидами. Для предоставления таким организациям льготы по уплате взносов в бюджет фонда в виде пониженного страхового тарифа (12 процентов), Законом установлен минимальный предел наличия в штатной численности работающих инвалидов не менее 30 процентов.

Урегулирован порядок освобождения от уплаты взносов на пенсионное страхование работодателей, использующих труд инвалидов первой и второй группы. Закон дополнен нормой предоставления права работодателям не уплачивать взносы на пенсионное страхование за работающих инвалидов первой и второй группы с первого числа месяца, следующего за установлением инвалидности (ранее срок установлен не был).

В документе закреплена норма выдачи пенсионных удостоверений гражданам, являющихся получателями пенсий профессионального пенсионного страхования.

Особое место в Законе отведено порядку выплаты пособий семьям, воспитывающим детей.

Так, документом предусмотрено право восстановления сроков назначения ежемесячных пособий семьям, воспитывающим детей, при несвоевременном обращении за их назначением, исключительно по уважительной причине. Ранее этот срок был не более шести месяцев.

Также вводится обязанность плательщика обращаться в органы Фонда за финансированием средств на выплату государственных пособий. Одновременно, органам Фонда предоставлено право приостановки операций по банковским счетам плательщиков за невыполнение обязанности обращения за финансированием средств на выплату пособий.