КГК возбудил уже более 20 уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах

19 августа 2021, 14:30

Комитет государственного контроля возбудил уже более двух десятков уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах. Об этом рассказал журналистам председатель КГК Василий Герасимов.

"С момента введения уголовной ответственности (19 июня 2021 года. - Прим. БЕЛТА) нами возбуждено 21 уголовное дело. Если это переложить на количество граждан, получающих заработную плату, то, конечно, это будет очень маленький процент. Хотя, конечно, есть факты вопиющие, когда фирмы (100-150 человек) получали заработную плату в конвертах. И суммы исчисляются миллионами рублей", - заявил Василий Герасимов.

Он рассчитывает, что с течением времени таких фактов будет все меньше и меньше. "Многие фирмы уже отреагировали и повысили заработную плату - показали тот заработок, который реально есть. Если раньше гражданин, который сообщал такого рода факт, обязан был и уплатить сам этот налог, то сейчас он это не должен делать. Будет платить та фирма, которая платила ему заработную плату", - рассказал глава КГК.

Он отметил, что в Telegram-канале комитета создана специальная панель, с помощью которой можно сообщить о подобных фактах. "К настоящему моменту около 150 граждан уже обратились с информацией, что им уплачивают заработную плату в конверте. Порядка двух месяцев назад заработала панель", - сказал Василий Герасимов.

Как сообщалось БЕЛТА, законом "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" помимо прочего введена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (статья 2431 УК) и уклонение от уплаты страховых взносов (статья 2433 УК). Изменения вступили в силу 19 июня 2021 года.

Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты в конверте было инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением. Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат).

Уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов - 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов - 2,5 тыс. базовых величин.

Кроме того, для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов обязательно должен быть доказан факт их умышленного неначисления. Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), несут административную ответственность.

Источник: БЕЛТА.