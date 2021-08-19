Налоговые органы за I полугодие провели 5650 проверок плательщиков

20 августа 2021, 11:47

Налоговые органы за первое полугодие провели 5650 проверок плательщиков без учета находящихся в процессе ликвидации, сообщили в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.

В том числе проведена 1161 проверка субъектов хозяйствования и 4489 проверок физических лиц. Количество выборочных проверок действующих субъектов хозяйствования уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2020 года на 43, или на 19%, и составило 183.

По результатам проверок предъявлено к уплате Br84,6 млн, в том числе субъектам хозяйствования - Br77,9 млн, физическим лицам - Br6,7 млн. По результатам выборочных проверок субъектов хозяйствования предъявлено к уплате Br49 млн, внеплановых проверок (без учета внеплановых тематических оперативных проверок) - Br16,4 млн, внеплановых тематических оперативных проверок - Br0,05 млн, камеральных - Br12,4 млн.

В сопоставимых ценах платежи, поступившие в бюджет по результатам проверок, увеличились по сравнению с уровнем первого полугодия 2020 года на 5,7% (в бюджет поступило Br32,8 млн), в том числе по результатам проверок субъектов хозяйствования увеличились на 7,9% (Br29 млн). При этом по результатам выборочных проверок субъектов хозяйствования в бюджет поступило Br15,2 млн, внеплановых проверок (без учета внеплановых тематических оперативных проверок) - Br10,8 млн, внеплановых тематических оперативных проверок - Br0,06 млн, камеральных - Br2,9 млн.

Кроме того, за этот период проведено 2140 проверок субъектов хозяйствования, находящихся на момент назначения проверки в процессе ликвидации (прекращения деятельности), что на 1422 проверки, или на 39,9%, меньше показателя за первое полугодие 2020-го. Результативность таких проверок составила 100% (на 0,3 процентного пункта превысила уровень соответствующего периода 2020 года). Предъявлено к уплате Br55,1 млн, в бюджет поступило Br3,9 млн.

По информации МНС, в ходе проведения проверок предотвращен необоснованный зачет (возврат) НДС на сумму Br32,9 млн (с учетом проверок плательщиков, находящихся в процессе ликвидации на момент назначения проверки), что в сопоставимых ценах на 17,7% превысило уровень января - июня 2020 года.

За первое полугодие 2021 года по результатам проведенного налоговыми органами последующего этапа камеральной проверки сумма налогов, подлежащая доплате согласно представленным налоговым декларациям (расчетам) по направленным налоговыми органами уведомлениям, составила Br109,0 млн, из них с использованием функционала АИС "Учет счетов-фактур" - Br61,2 млн, иных информационных ресурсов - Br47,8 млн. Кроме того, по результатам последующего этапа камеральной проверки предотвращен необоснованный возврат (зачет) сумм НДС в размере Br50,7 млн.

Налоговые органы провели мониторинги в отношении 396 субъектов хозяйствования, нарушения установлены в 341 случае.

По результатам оперативных контрольных мероприятий выявлено 279 случаев осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Арестовано товарно-материальных ценностей (ТМЦ), дохода, полученного от осуществления незаконной деятельности, на Br3,2 млн. В доход государства обращено ТМЦ и дохода на Br1,3 млн (рост на 11,6%).

Предупреждения об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации вынесены 210 физическим лицам. Кроме того, предъявлено к уплате Br11,6 тыс. единого налога 148 физическим лицам, не обеспечившим его уплату при осуществлении деятельности по заявительному принципу.

В сфере производства и оборота подакцизной продукции по результатам контрольных мероприятий из теневого оборота изъято и арестовано подакцизной продукции и денежных средств, выручки, дохода, по предварительной оценке, на Br0,7 млн, в том числе 29,4 тыс. л алкогольной и иной спиртосодержащей продукции на Br0,4 млн, 3,2 млн штук табачных изделий на Br0,2 млн, 0,1 тыс. л нефтепродуктов на Br0,4 тыс. За допущенные нарушения в сфере производства и оборота подакцизной продукции к административной ответственности судебные и налоговые органы привлекли 116 лиц на Br0,1 млн.

По состоянию на 1 июля 2021 года специальные разрешения на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса выданы 118 юридическим лицам, из них деятельность фактически осуществлялась 104 лицензиатами. Функционировали 8 виртуальных игорных заведений и 274 наземных игорных заведения, в том числе 30 казино, 198 залов игровых автоматов и 79 букмекерских контор. Зарегистрирован 6491 объект налогообложения налогом на игорный бизнес, в том числе 195 игровых столов, 6215 игровых автоматов и 81 касса букмекерских контор.

За допущенные нарушения в сфере игорного бизнеса к административной ответственности налоговые органы привлекли 81 уполномоченное лицо организаторов азартных игр.

"В целом по результатам контрольных мероприятий обеспечено поступление в бюджет Br218,5 млн, в том числе за счет взыскания по результатам проверок - Br36,7 млн (16,8% от общей суммы), предотвращения необоснованного возврата НДС - Br32,9 млн (15,1%), проведения камерального контроля - Br148,8 млн (68,1%), мониторингов - Br0,08 млн (0,03%)", - отметили в главном управлении.

Источник: БЕЛТА.