Повышаются пенсии, вводятся ID-карты и биометрические паспорта: что еще изменится в сентябре

30 августа 2021, 9:23

В сентябре трудовые пенсии увеличатся, вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг. С сентября тарифы коммуналки будут считаться по-новому, а во всех столичных школах начнут работать системы пропуска и безопасности.

Вырастут трудовые пенсии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий". Их перерасчет предусматривается с 1 сентября в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров.

В результате пенсии увеличатся в среднем на 7% (по сравнению с августом 2021 года сумма выплаты вырастет на 6,3 %, а в сравнении с сентябрем 2020 года — на 12 %.)

Перерасчет будет сделан более чем 2,4 млн пенсионерам. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит почти 545 рублей.

Белорусам начнут выдавать биометрические документы

Вместо привычных паспортов белорусам начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Указ Президент Беларуси Александра Лукашенко вступает в силу с 1 сентября. С этого дня начинается прием заявлений граждан во всех подразделениях по гражданству и миграции как на оформление биометрических документов, так и на получение всем привычного бумажного паспорта.

Паспорт и ID-карта будут действовать наравне в государстве. Главный плюс нового паспорта в том, что не нужно будет идти в госорганы за справками и документами, процедура проходит онлайн.

Плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться по-новому

Считать некоторые тарифы в коммуналке с 1 сентября начнут не по количеству прописанных людей в квартире, а исходя из ее площади. Изменения коснутся платы за техническое обслуживание лифта и уборку подъезда.

По новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов) и за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта. За эти услуги, как и за техническое обслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек. Т.е. чем больше площадь квартиры, тем больше нужно будет платить.

"Становясь собственником квартиры, человек автоматически становится и владельцем общей собственности. Организации, предоставляющие услуги ЖКХ, обслуживающие электросети, газовое оборудование, лифты, этим имуществом не владеют, они могут его только обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии, то есть предоставлять услуги подобного рода. Как за них платить? Пропорционально своей доле в праве общей собственности на общее имущество, так как стоимость обслуживания лифта, санитарного содержания вспомогательных помещений зависит не столько от количества проживающих граждан, сколько от перечня и периодичности регламентных работ. Полагаем, что это справедливый принцип, означающий, что собственник трехкомнатной квартиры, владеющий большей долей в праве общей собственности, будет платить за обслуживание имущества больше, чем владелец однокомнатной", - пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В министерстве также считают, что механизм распределения расходов по техническому обслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома и по электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта, пропорционально площади также позволяет более справедливо взимать плату с собственников жилья совместных домовладений, в том числе с собственников, не проживающих в этих жилых помещениях (например, имеющих в собственности один и более объект недвижимости).

"Внимание - дети!" – водители продолжат ездить с включенным ближним светом

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с началом учебного года в Беларуси с 25 августа по 5 сентября проходит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В эти дни водители обязаны в светлое время суток ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Те, кто проигнорируют требование, могут быть оштрафованы на сумму до трех базовых величин (до 87 рублей).

Кроме того, со стороны ГАИ в это время особое внимание будет уделяться дорогам, проходящим рядом с учебными заведениями - колледжами, школами, лицеями, детскими садами.

Все школы Минска будут обеспечены системами пропуска и дополнительными видеокамерами

С 1 сентября все столичные школы должны быть обеспечены современными системами безопасности, включая видеонаблюдение.

"Пока дополнительные камеры с необходимыми техническими характеристиками будут работать в единой системе, то есть работать в обычном режиме с другими камерами, транслируя картинку в режиме онлайн в Департамент охраны МВД. Записи тоже в течение месяца хранятся. Подключение к системе МВД будет идти поэтапно. В дальнейшем данные с устройств будут аккумулироваться в республиканской базе данных МВД, и благодаря специальному программному обеспечению появится возможность распознавания лиц", - пояснила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.

Она также добавила, что такие меры направлены на то, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей и исключить проникновение посторонних в учебные заведения. Родители, как и прежде, смогут посещать учреждения для встреч с учителями, администрацией - по предварительному согласованию.

При всех этих мерах остаются доступными для посещения местными жителями спортивных площадок и физкультурных комплексов на территории школ.

Источник: БЕЛТА.