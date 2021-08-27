Ресурсы домашних хозяйств белорусов в II квартале составили 1610,2 рублей в месяц

30 августа 2021, 17:20

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси в II квартале текущего года составили в среднем 1610,2 руб. в месяц. Это следует из данных выборочного обследования, опубликованных на сайте Белстата.

В апреле - июне этого года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1610,2 руб. в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - 1686 руб., в сельских населенных пунктах - 1364,9 руб. При этом расходы в расчете на домашнее хозяйство оказались на уровне 1534 руб. в месяц, из которых 1126,4 руб. (73,4%) приходится на потребительские нужды.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств траты на питание составили 41%, на покупку непродовольственных товаров - 33%, на оплату услуг - 23,5%.

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - это расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В их состав не включаются налоги, материальная помощь и другие траты, не связанные с потреблением, а также все расходы на производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и в целях накопления (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

При этом у 4,1% населения страны среднедушевые располагаемые ресурсы во втором квартале этого года ниже бюджета прожиточного минимума (с 1 мая по 31 июля 1 БПМ составлял 273,27 руб.).

Среднедушевые располагаемые ресурсы - это объем средств, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период в расчете на члена домашнего хозяйства.

У 16,8% жителей этот показатель превышает 1 тыс. руб., у 52,9% составляет от 500 руб. до 1 тыс. руб. Всего в Беларуси 1,7% домохозяйств располагали во втором квартале менее чем 250 руб. в месяц на человека.

Малообеспеченных граждан больше всего в Брестской области - 6,1% населения региона. В Гомельской и Могилевской - по 5,8%, Витебской - 5,5%, Гродненской - 3,1%, Минской - 3%. Меньше всего в столице - 1,2%.

Примечательно, что среди домохозяйств без детей к малообеспеченным относятся 1,2%, состоящих из одного человека - 0,9%, с детьми - 6,9%.

Источник: БЕЛТА.