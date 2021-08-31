Прививочную кампанию против гриппа в Беларуси в этом сезоне продлят на месяц

1 сентября 2021, 10:11

Прививочную кампанию против гриппа в Беларуси в этом сезоне продлят на месяц, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

"Прививочная кампания против гриппа стартует в обычные сроки: мы начнем вакцинироваться в октябре. Но этот сезон будет отличаться тем, что в связи с вакцинацией от COVID-19 он продлится до января 2022 года (раньше проводился до 1 декабря). Сейчас мы еще на месяц продлеваем, чтобы все желающие смогли успеть вакцинироваться", - сказала Инна Карабан.

От гриппа планируется вакцинировать около 40% населения.

Минздрав совместно с экспертным советом по иммунизации (в его составе ведущие специалисты в области инфекционных болезней как у взрослых, так и детей, в области педиатрии) рассмотрел вопрос о вакцинации против гриппа в условиях продолжающейся вакцинации против COVID-19. "Всех этот вопрос интересует, каким образом будет организована в настоящий период вакцинация против гриппа совместно с вакцинацией против COVID-19", - заметила она.

На основании тех данных, которые имеются в мире, рекомендаций ВОЗ и других ведущих учреждений было принято следующее решение. Тем людям, которые планируют вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа, рекомендуется первоначально закончить вакцинацию против коронавирусной инфекции и не ранее, чем через 14 дней после ее окончания, вакцинироваться против гриппа. "Но если люди хотят вакцинироваться одновременно, то есть в один день провести вакцинацию и против гриппа, и против COVID-19, и не имеют противопоказаний к введению и той и другой вакцины, при подписании согласия эту процедуру могут сделать в один день", - отметила начальник отдела.

Говоря о вакцинации детей, Инна Карабан заметила, что от коронавирусной инфекции в Беларуси детское население пока не прививают. С учетом этого основной упор при вакцинации детей будет сделан на прививки против гриппа. "Все мы прекрасно понимаем, что если две инфекции соединятся вместе в одном организме, то это чревато очень серьезными последствиями", - заметила начальник отдела. Тем более, что в мире сейчас в основном циркулирует дельта-штамм коронавируса, который вызывает более тяжелое течение заболевания. "Нам всем следует подумать над тем, чтобы защитить себя и от ковида, и от гриппа. Потому что наслоение инфекций для организма - это достаточно сильная атака", - заключила она.

Источник: БЕЛТА.