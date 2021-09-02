О профессиональном пенсионном страховании воспитателей учреждений дошкольного образования

3 сентября 2021, 11:16

В соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» (далее - Закон) профессиональному пенсионному страхованию подлежат отдельные категории педагогических работников, предусмотренных перечнем учреждений, организаций и должностей для целей профессионального пенсионного страхования медицинских и педагогических работников, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 года № 1490 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования» (далее – Перечень), при соответствии выполняемой педагогическим работником работы всем критериям оценки условий труда, установленным подпунктом 24 главы 9 положения о критериях оценки условий труда для отдельных категорий работников и (или) особенностей (видов) выполняемых работ для целей профессионального пенсионного страхования и порядке их применения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 09.10.2008 N 1490 (далее – Положение).

Для воспитателей дошкольного образования, в соответствии с подпунктом 24.1 пункта 24 главы 9 Положения, критериями оценки условий труда являются:

1. непосредственная занятость в течение полного рабочего дня (в пределах его продолжительности, установленной законодательством), не менее чем на полную ставку (оклад) выполнением работы, обусловленной занятостью в должностях в учреждении, организации (их структурном подразделении), предусмотренных в пункте 1 раздела II Перечня;

2. в группах с наполняемостью на протяжении календарного года не менее 80 процентов от предельной нормы наполняемости, установленной законодательством для соответствующих типов учреждений (групп). Данное условие не применяется в отношении работников учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах.

В связи с поступающими вопросами по применению нормы критерия оценки условий труда «наполняемость группы», разъясняем следующее.

Деятельность учреждений образования осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011г. № 243-З (далее – Кодекс) и иными законодательными актами об образовании, а также уставом учреждения образования.

Деятельность дошкольных учреждений образования регулируется положением об учреждении дошкольного образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь 25.07.2011 № 150 (далее – Положение).

В соответствии с нормами Положения обучение и воспитание по программам дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования и специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью производиться в группах.

Комплектование групп и перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляются ежегодно на начало учебного года (1 сентября).

Наполняемость групп в учреждении дошкольного образования устанавливается в соответствии с Кодексом и приведена в приложении к Положению.

При необходимости решение о снижении наполняемости групп в учреждениях дошкольного образования республиканской формы собственности принимается учредителем.

Специальные группы, группы интегрированного обучения и воспитания комплектуются с учетом рекомендаций об обучении и воспитании воспитанника с особенностями психофизического развития по соответствующей образовательной программе специального образования, составленных в зависимости от структуры и степени тяжести его физических и (или) психических нарушений, и содержащихся в заключении государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

На основании вышеизложенного, расчет нормы наполняемости группы для применения критерия оценки условий труда - наполняемость на протяжении календарного года не менее 80 процентов от предельной нормы наполняемости, производится исходя из количественного состава воспитанников, который должен быть установлен учреждением образования на 1 сентября для каждой категории групп, сформированных и укомплектованных в соответствии с требованиями законодательства об образовании.

Источник: Витебское областное управление ФСЗН