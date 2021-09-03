Вопросы, возникающие при заполнении формы ПУ-6

7 сентября 2021, 21:57

Ситуация 1. Неправомерная подача формы ПУ-6 (тип формы – назначение пенсии).

Пример 1. Страхователем 02.07.2021 поданы сведения за 2 квартал 2021на застрахованное лицо с неполным указанием сведений по начисленным взносам за май 2021.

05.07.2021 на указанное застрахованное лицо подаются сведения по форме ПУ-6 (тип формы – назначение пенсии) с целью корректировки сведений за май.

Обоснование.

Форма ПУ-6 (тип формы – назначение пенсии) заполняется и представляется исключительно в случаях указанных в пункте 19 Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования*:

- оформления документов для назначения (перерасчета) трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовой пенсии за выслугу лет, профессиональной пенсии;

- достижения застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста;

- увольнения работника, который в текущем периоде достигает общеустановленного пенсионного возраста.

Как исправить ошибку

Если форма ПУ-6 уже сдана, исправить указанную ситуацию невозможно. Ошибку необходимо учесть на будущее для недопущения подобного случая.

Ситуация 2. Неправомерная подача формы ПУ-6 (тип формы – отменяющая).

Пример. Страхователем 01.07. 2021 поданы сведения за 2 квартал 2021 на застрахованное лицо с неправильным указанием сведений по начисленным взносам за апрель, май 2021.

05.07.2021 на указанное застрахованное лицо подаются сведения по форме ПУ-6 (тип формы – отменяющая) за 2 квартал 2021 и ПУ-6 (тип формы – исходная) нарастающим итогом.

Обоснование.

Форма ПУ-6 (тип формы - отменяющая) заполняется и представляется исключительно в случаях указанных в пункте 35 Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета**:

- для отмены всех ранее представленных сведений за определенный отчетный период;

- неправильного заполнения граф "Код профессии (должности)" и (или) "Вид деятельности (код)" раздела 2 "Сведения о работе с особыми условиями труда".

Как исправить ошибку

Если форма ПУ-6 уже сдана, исправить указанную ситуацию невозможно. Ошибку необходимо учесть на будущее для недопущения подобного случая.

* Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.1997 № 837

** Постановление Правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.06.2014 № 7

Источник: https://ssf.gov.by/ru/news-min-obl-ru/view/voprosy-voznikajuschie-pri-zapolnenii-formy-pu-6-11912/