Внесены изменения в Перечень № 115

30 декабря 2021, 8:41

С 01.01.2022 изменяется Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115.

Изменения внесены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2021 N 763 (текст документа https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100763&p1=1). Перечень № 115 дополнен новыми видами выплат, а также скорректированы действующие нормы.

В частности, уточнено, что страховые взносы не начисляются на выходное пособие, которое выплачивается:

• при прекращении (расторжении) трудового договора, выплачиваемое в случаях, для которых законодательными актами установлены минимальные гарантированные размеры таких пособий, в сумме, не превышающей минимального гарантированного размера этих пособий;

• в связи с выходом на пенсию, выплачиваемое в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным договором, соглашением, в размере, не превышающем девяти среднемесячных заработных плат работника.

Страховые взносы с 01.01.2022 не начисляются:

• на суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за):

- обеспечение работников бутилированной водой, средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, антисептическими лекарственными и дезинфицирующими средствами, питанием, получаемыми в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных, мероприятий;

- приобретение живых цветов;

- оплату транспортных услуг по перевозке работников к месту работы и обратно, а также при исполнении работниками трудовых обязанностей.

• выплаты, производимые работникам:

- в связи со смертью лиц, состоящих с работником в отношениях близкого родства, определенного в абзаце третьем части второй статьи 195 Налогового кодекса Республики Беларусь;

- в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера при наличии документов, подтверждающих факт их возникновения; - нуждающимся в получении медицинской помощи, или на оказание медицинской помощи их детям-инвалидам либо детям до 18 лет при наличии соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения;

• выплаты, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей, полученные работником в виде материальной и (или) иной помощи, оплаты стоимости путевок, билетов на культурные мероприятия, услуг физкультурнооздоровительного характера, включая оплату абонементов, призов, подарков (за исключением выплат, указанных в подпункте 9.6 пункта 9 и пункте 12 настоящего перечня), от работодателя:

- по основному месту работы, – в размере, предусмотренном в абзаце втором части первой пункта 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь, в течение календарного года;

- при работе по внешнему совместительству, – в размере (применительно к каждому работодателю), предусмотренном в абзаце третьем части первой пункта 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь, в течение календарного года;

• дивиденды и приравненные к ним доходы и др.

Источник: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100763&p1=1