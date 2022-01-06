МНС комментирует изменения в порядке исчисления подоходного налога

6 января 2022, 14:23

Комментарий к Закону Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам налогообложения» в части подоходного налога с физических лиц

Наиболее существенными изменениями и дополнениями в части налогообложения подоходным налогом с физических лиц (далее — подоходный налог) являются следующие.

Внесен ряд изменений и дополнений в перечни доходов, не признаваемых объектом налогообложения подоходным налогом и освобождаемых от подоходного налога:

1). в целях унификации объектов и применения единообразных подходов при исчислении подоходного налога и обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь внесены уточнения и дополнения в вышеуказанные перечни доходов.

Так, пункт 2 статьи 196 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) уточнен нормами, в соответствии с которыми не признаются объектом налогообложения подоходным налогом доходы, полученные физическими лицами:

- в виде материального обеспечения, в размере оплаты или возмещения организациями и индивидуальными предпринимателями расходов на проведение культурных мероприятий, а также мероприятий, приуроченных к общереспубликанским и (или) профессиональным праздничным дням (под. 2.3 п. 2 ст. 196 НК);

- в размере стоимости выданных (компенсированных) в соответствии с законодательством лечебно-профилактического питания, молока или равноценных пищевых продуктов, выданных спортивной формы, униформы, фирменной одежды, независимо от того, выданы они на возвратной или безвозвратной основе (подп. 2.4 п. 2 ст. 196 НК);

- в размере стоимости любых медицинских осмотров, освидетельствований, проводимых в соответствии с законодательством, профилактических прививок (вакцинации), оплаченных или возмещенных за счет средств организации или индивидуального предпринимателя (подп. 2.10 п. 2 ст. 196 НК);

- в виде суточных (стипендий), в размере расходов по оплате (возмещению) организацией или индивидуальным предпринимателем, являющимися местом основной работы (службы, учебы), за проезд к месту обучения и обратно, наем жилого помещения при направлении работника на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку в пределах Республики Беларусь в период обучения в порядке и размерах, установленных законодательством (подп. 2.131 п. 2 ст. 196 НК).

Также внесены дополнения в статью 208 НК, в соответствии с которыми от подоходного налога освобождаются:

- оплата ежемесячно предоставляемого одного дополнительного свободного от работы дня матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости, осуществляемая из средств местных бюджетов (п. 1 ст. 208 НК);

- компенсация за износ транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих физическому лицу (абз. 1 ч. 1 п. 4 ст. 208 НК);

- компенсационные выплаты, получаемые работниками от нанимателей за подвижной и разъездной характер работы, производство работ вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие) (абз. 7 ч. 1 п. 4 ст. 208 НК);

- компенсация расходов на приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам (абз. 10 ч. 1 п. 4 ст. 208 НК);

- любые выплаты, производимые нанимателем, профсоюзной организацией, общественным объединением в связи со смертью военнослужащего, работника, его близких родственников (пп. 11 и 111 ст. 208 НК);

- стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации Республики Беларусь, приобретенных для детей, в том числе усыновленных, удочеренных, а также лиц, над которыми установлена опека, попечительство, в возрасте до восемнадцати лет, оплаченных или возмещенных за счет средств белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей (п. 14 ст. 208 НК);

- доходы в денежной и натуральной форме, включая призы, полученные победителями районных, областных, республиканских соревнований, смотров, конкурсов, фестивалей-ярмарок, проектов и других аналогичных мероприятий, в размерах, установленных законодательством (п. 281 ст. 208 НК);

- не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей доходы, полученные от объединений профсоюзов их членами, а также доходы, полученные от таких объединений их членами в виде вознаграждения одновременно по двум основаниям – за добросовестное и активное участие в деятельности объединении профсоюзов и в связи с государственными праздниками, праздничными днями, памятными и юбилейными датами физических лиц и организаций (пп. 38 и 381 ст. 208 НК);

2). проиндексированы (увеличены) размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога:

- доходы, полученные от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно, — с 7 521 руб.до8 078 руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода (п. 22 ст. 208 НК);

- доходы, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей, получаемые от:

организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы, учебы), — с 2 272 руб.до 2 440руб. от каждого источника в течение календарного года;

организаций и индивидуальных предпринимателей, не являющихся местом основной работы (службы, учебы), — со 150 руб. до 161 руб. от каждого источника в течение календарного года (п. 23 ст. 208 НК);

- доходы в виде оплаты нанимателем за работника, а также профсоюзной организацией за члена своей организации страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, в том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов, — с 3 890 руб.до 4 178 руб.от каждого источника в течение календарного года (п. 24 ст. 208 НК);

- доходы, получаемые инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований, поступивших на благотворительный счет, открытый в банке Республики Беларусь, — с 15 030 руб. до 16 142руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода (п. 29 ст. 208 НК).

Проиндексированы (увеличены) размеры стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу:

- стандартный налоговый вычет физическому лицу увеличен со 126 руб. до 135 руб. в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей817 руб. в месяц (подп. 1.1 п. 1 ст. 209 НК);

- стандартный налоговый вычет:

на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенцаувеличен с 37 руб. до 40 руб. в месяц;

для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, увеличен с 70 руб. до 75 руб. на каждого ребенка в месяц;

для вдов (вдовцов), одиноких родителей, приемных родителей, опекунов или попечителей увеличен с 70 руб. до 75 руб. в месяц на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (подп. 1.2 п. 1 ст. 209 НК);

- стандартный налоговый вычет, предоставляемый отдельным категориям физических лиц, увеличен со 177 руб. до 190 руб. в месяц (подп. 1.3 п. 1 ст. 209 НК).

С 1 января 2022 г. установлена ставка подоходного налога в размере 20 %, которая применяется в отношении доходов:

- исчисленных в соответствии с законодательством налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над доходами;

- при установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога налоговым агентом, т.е. в отношении сумм выявленной заработной платы в конвертах;

- при установлении контролирующим органом факта регистрации в специальной компьютерной кассовой системе дохода в виде выигрыша на физическое лицо, которому фактически выплата выигрыша не осуществлялась.

Для налоговых агентов введена обязанность по ежеквартальному представлению налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц. Так, с 1 января 2022 г. НК дополнен статьей 2161 , в соответствии с которой белорусские организации, белорусские индивидуальные предприниматели, иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь, в том числе через постоянное представительство, выплачивающие доходы физическим лицам, обязаны представлять в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц (далее – налоговая декларация) за истекший календарный квартал с отражением в ней сумм подоходного налога, подлежащих перечислению в бюджет в течение первого, второго и третьего месяца отчетного квартала.

Срок представления налоговой декларации – не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом.

Форма и порядок заполнения налоговой декларации будут установлены постановлением Министерства по налогам и сборам.

С 1 января 2022 года в статью 219 НК вносится дополнение, согласно которому, если по результатам исчисления подоходного налога, производимого налоговым органом на основании представленной физическими лицом налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц, у физического лица имеется излишне уплаченная сумма такого налога, то налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом, уведомляет физическое лицо о сумме излишне уплаченного подоходного налога, путем направления в его адрес уведомления в порядке и по форме, установленным Министерством по налогам и сборам. Излишне уплаченная сумма подоходного налога зачитывается (возвращается) физическому лицу в порядке, установленном статьей 66 НК.

С 1 января 2022 года в пункт 1 статьи 224 НК внесены изменения, согласно которым для проведения зачета налога, уплаченного с доходов, полученных физическими лицами в иностранных государствах, при уплате ими подоходного налога в Республике Беларусь, физическое лицо вместо документов о полученном доходе и об уплате им налога в иностранном государстве, подтвержденных налоговым или иным компетентным органом этого иностранного государства, вправе представить в налоговый орган по месту постановки на учет копию налоговой декларации, представленной им в налоговый или иной компетентный орган иностранного государства, и копию платежного документа об уплате им с полученного дохода налога на доходы в бюджет такого иностранного государства.

Кроме этого, зачет может быть произведен налоговым органом на основании сведений о полученном физическими лицом доходе и об уплате им налога в иностранном государстве, если такие сведения будут представлены налоговой службой иностранного государства в рамках Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, подписанного в г. Астане 2 ноября 2018 года.

Источник: МНС