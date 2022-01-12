Минтруда: МЗП и денежные доходы от базовой величины за декабрь индексируются

12 января 2022, 16:55

Денежные доходы населения Беларуси за декабрь 2021 года не индексируются, за исключением отдельного вида стипендий и пособия по безработице. Также индексируется минимальная заработная плата (МЗП), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, индексация доходов производится в связи с инфляцией, вызываемой ростом цен на потребительские товары и услуги. Она представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексация производится в случае превышения 5-процентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за декабрь прошлого года к ноябрю составил 100,9%. Он не превысил 5-процентного порога к августу 2021 года (месяцу пересмотра базовой ставки) и ноябрю (месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума). Поэтому денежные доходы, установленные от данных социальных нормативов, индексации за декабрь не подлежат.

Вместе с тем этот индекс за декабрь к сентябрю 2021 года (к месяцу предыдущей индексации денежных доходов, установленных от базовой величины) составил 102,3%. Поэтому указанные денежные доходы за декабрь индексируются на такой же процент, как и за сентябрь, - 6,3%.

Норматив индексации за декабрь составляет Br288,01. Если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит Br18,14, если ниже - 6,3% от фактического их значения.

То есть индексация коснется таких доходов, как пособия по безработице, стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполкома.

Кроме того, индексации за декабрь подлежит и минимальная заработная плата - на такой же процент, как и за ноябрь (6,3%) и по нормативу, действующему на момент индексации. Таким образом, за декабрь размер месячной МЗП с учетом индексации составил Br418,14.

Часовая минимальная зарплата изменяется нанимателем при изменении размера месячной МЗП, в том числе в связи с индексацией.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Источник: БЕЛТА.