В Госкомимуществе рассказали о проверках и контрольной деятельности в 2021 году

11 февраля 2022, 12:32

О контрольной деятельности, проводимой Государственным комитетом по имуществу в 2021 году, рассказал сегодня первый заместитель председателя Госкомимущества Петр Бровкин на итоговой коллегии ведомства.

"В 2021 году Государственный комитет по имуществу и его территориальные органы провели 33 проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по вопросам использования и распоряжения госимуществом, а также две проверки по вопросам соблюдения законодательства при определении стоимости объектов гражданских прав. Кроме того, приняли участие в одной внеплановой проверке, проведенной Комитетом госконтроля Гродненской области", - сказал Петр Бровкин.

По его словам, нарушения законодательства были установлены во всех проверенных субъектах хозяйствования. "В ходе проведения проверок установлены факты занижения и недоплаты арендных платежей, неуплаты пени и процентов за несвоевременное перечисление в бюджет средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в госсобственности", - пояснил он.

Выявлено 533 незарегистрированных, 364 неучтенных и 111 неэффективно используемых в хозяйственной деятельности объектов недвижимого имущества, а также 20 незарегистрированных земельных участков. Материалы двух проверок направлены в правоохранительные органы для правовой оценки изложенных в них фактах.

При осуществлении контрольных мероприятий особое внимание уделялось вопросам профилактического и предупредительного характера с использованием мер, направленных на предотвращение правонарушений.

Говоря о работе с обращениями граждан и юридических лиц, зампредседателя отметил, что уже не первый год подряд снижается количество поступивших обращений. "В прошлом году в комитет поступило 2081 обращение граждан и юрлиц, из них 1049 письменных, 644 электронных и 388 устных, что на 4,3% меньше, чем в 2020-м", - обратил внимание он.

По сравнению с 2020 годом на 5,3% снизилось количество обращений по вопросам распоряжения и использования имущества, находящегося в собственности Беларуси, в том числе по вопросам аренды госимущества; на 2,5% увеличилось число обращений по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и на 5,5% - по вопросам о порядке выполнения землеустроительных работ, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков, а также с изменением их границ.

В январе прошлого года на платформе Геопортала земельно-информационной системы Беларуси создан модуль "Обращения", обеспечивающий пошаговое сопровождение процесса рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Источник: БЕЛТА.