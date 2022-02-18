Будущие руководители АПК Гомельской области пройдут практику в лучших сельхозпредприятиях

24 февраля 2022, 10:34

В Гомельской области специалисты, которые включены в кадровый резерв на руководящие должности в сфере АПК, смогут пройти стажировку в самых успешных сельхозпредприятиях региона, а затем претендовать на пост руководителя в этой сфере. Первые собеседования на участие в кадровом проекте провел сегодня председатель облисполкома Иван Крупко.

Кадровый вопрос в агропромышленном комплексе актуален для Гомельской области, обратила внимание заместитель начальника отдела главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Галина Кудин. "Для подготовки руководящих кадров сельхозорганизаций в этом году по инициативе губернатора начинаем новый проект", - подчеркнула она.

В области определили 29 хозяйств, где 29 молодых и перспективных смогут пройти хорошую школу и затем претендовать на должность руководителя сельхозпредприятия. В резерве состоят 290 специалистов, то есть конкурс уже составляет 10 человек на место.

"Успешное развитие агропромышленного комплекса - в числе приоритетных вопросов в области. Мы должны сделать все, чтобы АПК развивался на достойном уровне. У нас в регионе есть прекрасные примеры сельхозпредприятий, которые демонстрируют высокие показатели и в производственной части, и по экономической эффективности, и по заработной плате. На них и равнение", - сказал Иван Крупко.

Обращаясь к резервистам, а первые собеседования сегодня прошли представители Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского и других районов, губернатор отметил: все кандидаты получили достойное образование, прошли определенную практику. "Наблюдая за вашей работой, исполнительная власть районов поставила вас в резерв кадров. Теперь важно увидеть потенциал каждого и правильно направить его на развитие предприятий, районов, чтобы вы состоялись как успешные руководители и внесли свой вклад, продемонстрировали результат", - подчеркнул руководитель области.

Во время практики резервистам предстоит разобраться во всех вопросах - от технологий и формирования финансовой политики хозяйства до нюансов работы каждой службы.

Губернатор заверил: те, кто успешно пройдет стажировку и станет руководителем, смогут рассчитывать и на поддержку со стороны облисполкома. "Будет обеспечена достойная заработная плата, выработаны при помощи области приоритетные и стратегически важные направления развития предприятий, чтобы у каждого руководителя был определенный старт", - уточнил глава региона.

Диалог губернатора с претендентами на пост руководителей - обстоятельный и конкретный. Иван Крупко интересовался видением резервистов развития конкретного сельхозпредприятия, какие, на их взгляд, проблемные вопросы необходимо решать в первую очередь, моделировал определенные ситуации, которые могут произойти в работе организаций. Обсуждали и такие темы, как обеспечение техникой и сервисные услуги, структура посевных площадей и освоение неиспользуемых земель, технологии в животноводстве и растениеводстве, исключение бесхозяйственности и строгий контроль на каждом производственном этапе.

Поучаствовать в проекте намерен главный экономист ОАО "Брагинка" (Брагинский район) Евгений Данченко. Важной составляющей в работе любой организации он считает кадровый вопрос. "Если люди не заинтересованы, не хотят работать, то и отдачи не будет. Поэтому в первую очередь на вверенном мне предприятии я бы создал крепкую команду. Плюс строгое внимание технологической, производственной дисциплине, рачительное отношение к ресурсам, технике", - поделился своим видением создания успешного предприятия резервист.

Собеседования будут продолжены. "Наша задача - из специалистов подготовить достойных руководителей", - заключила Галина Кудин.

Источник: БЕЛТА.