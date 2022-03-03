Какие новации ожидаются в сфере бухучета и отчетности

14 марта 2022, 15:00

Проект закона "Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности" готовится к рассмотрению в первом чтении на очередной сессии Палаты представителей. Как ожидается, он будет вынесен на рассмотрение депутатов в день открытия восьмой сессии - 15 марта. О новациях законопроекта рассказала член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Светлана Бартош.

Законопроектом предусматривается изменение трех законов: "О бухгалтерском учете и отчетности", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О нормативных правовых актах". Планируется, что большая часть предусмотренных новшеств вступит в силу с 1 января 2023 года, остальные - годом позднее.

Светлана Бартош подчеркнула, что законопроект регламентирует деятельность всех организаций и юридических лиц в стране. "Бухгалтерский учет - неотъемлемая часть системы управления любой организацией. Он выполняет функции анализа и аудита. Ведение бухгалтерского учета обязаны осуществлять все зарегистрированные в Беларуси юридические лица, независимо от формы собственности, - напомнила она. - Предлагаемые законопроектом изменения обусловлены необходимостью уточнения круга организаций, обязанных составлять бухгалтерскую или финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), применения этих стандартов организациями банковского сектора при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приведения в соответствие с законодательными актами".

В частности, уточняются термины и их определения. Дополнительно вводятся понятия бухгалтерской и финансовой отчетности, монетарных активов и обязательств, организаций с участием государства. По-новому дается определение общественно значимым организациям и организациям с участием государства.

"К общественно значимым организациям относятся банки, небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь", головные организации банковских холдингов, не являющиеся банками, страховые организации, акционерные инвестиционные фонды, управляющие организации инвестиционных фондов, организации с участием государства, включенные в перечень, установленный Советом Министров, иные организации, ценные бумаги которых допущены к торгам в торговой системе организатора торговли ценными бумагами путем их включения в котировальный лист. Корректировка подходов к определению круга общественно значимых организаций, обязанных составлять финансовую отчетность, предполагает более точную оценку деятельности таких организаций и, соответственно, возможность принятия обоснованных управленческих решений, - отметила парламентарий. - Организации с участием государства представляют собой республиканские и коммунальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, более 50% акций (долей в уставных фондах) которых находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц (за исключением банков, страховых организаций, акционерных инвестиционных фондов, управляющих организаций инвестиционных фондов, иных организаций, ценные бумаги которых допущены к торгам в торговой системе организатора торговли ценными бумагами путем их включения в котировальный лист".

Также в соответствии с законодательством Беларуси устанавливается обязанность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности иностранными организациями в отношении деятельности, которая, согласно налоговому законодательству, рассматривается как деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство. Данные учет и отчетность обязаны вестись с начала осуществления деятельности на территории страны.

"Учитывая, что рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функцию финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики страны, а также тот факт, что деятельность страховых организаций связана с привлечением денежных средств неограниченного круга лиц, проектом устанавливается обязанность страховых организаций (за исключением страховых организаций, составляющих годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО) составлять годовую индивидуальную отчетность", - уточнила Светлана Бартош.

Устанавливается ограничение права руководителя общественно значимой организации передавать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающему такие услуги.

"Законопроектом изменены требования к лицу, назначаемому на должность главного бухгалтера, в части специального образования и наличия стажа работы в области аудита. Расширяются способы подписания первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета с использованием информационных технологий. Корректируются подходы к пересчету выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств", - отметила депутат.

Предусматривается применение с 1 января 2024 года организациями банковского сектора (включая ОАО "Банк развития Республики Беларусь") МСФО в качестве единственных стандартов при составлении финансовой отчетности.

В законе "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" вносятся изменения в части установления особенностей ведения бухгалтерского учета в соответствующих определенным критериям крестьянских (фермерских) хозяйствах. Также вносятся изменения в закон "О нормативных правовых актах" в части дополнения перечня видов технических нормативных правовых актов Концептуальными основами представления финансовых отчетов, являющимися неотъемлемой частью МСФО.

"Принятие законопроекта будет способствовать построению эффективной системы бухгалтерского учета и отчетности, соответствующей общепринятой международной практике", - констатировала Светлана Бартош.

Источник: БЕЛТА.