МНС рассказало, в каких случаях физлицам нужно декларировать доходы

17 марта 2022, 12:42

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА, в каких случаях физическим лицам нужно декларировать свои доходы.

"Ежегодно граждане нашей страны должны самостоятельно предоставлять декларацию о доходах, налогообложение которых производится не источником выплаты (не налоговым агентом, не белорусской организацией). Среди самых популярных - доходы, полученные налоговыми резидентами Беларуси от источников за пределами нашей страны. Это и заработная плата, и дивиденды в иностранных государствах, проценты по вкладам, выигрыши в иностранных онлайн-казино, подарки не от родственников на крупную сумму в виде денежных переводов. Есть у нас в стране и известные мировые блогеры, которым нужно декларировать доходы. Также среди популярных - доходы от продажи транспортных средств и недвижимого имущества", - сказал Андрей Ковалевский. Задекларировать доходы физлицам нужно до 31 марта, оплатить налог - до 1 июня.

Налоговый резидент - это физическое лицо, которое находилось на территории Беларуси более 183 дней в календарном году. Те, кто находился за пределами страны более 183 дней, не признаются налоговыми резидентами. "Если ты налоговый резидент, то отчитываешься по доходам, полученным как в Беларуси, так и за ее пределами. Если нет, то только по доходам, полученным от белорусских источников. Если человек за год ни в одной стране не прожил 183 дня (например, побыл по месяцу в каждой), то он признается резидентом по принципу гражданства и должен предоставить декларацию о доходах. Если доходы получены от иностранной организации в виде зарплаты, дивидендов, доходов от сдачи имущества в аренду, процентов от вкладов по счетам, то облагается налогом каждый заработанный за границей доллар. Если за границей удержан подоходный налог, то это будет принято в зачет в Беларуси при предоставлении документов, подтвержденных налоговой службой",- отметил Андрей Ковалевский.

Законодательством предусмотрено, что если сумма всех подарков не от родственников не превысила Br7521, то предоставлять декларацию и платить налоги не нужно. Налог необходимо оплачивать только с суммы, превышающей Br7521. Это касается не только подарков из-за границы, но и в пределах территории страны.

Если в течение календарного года физлицо продало два и более легковых автомобиля, один и более грузовой (техническая масса превышает 3 т), один и более автобус (количество пассажирских мест более 8), то после реализации этого имущества необходимо оплатить подоходный налог. Реализация квартиры, дома, земельного участка, гаража один раз в пять лет не облагается налогом. Причем все виды имущества рассматриваются по отдельности, то есть, если человек за пять лет продал и дом, и гараж, и квартиру, декларацию подавать не требуется.

"Законодательство предусматривает учет расходов, связанный с приобретением недвижимого имущества. Налог взимается с разницы между доходами от реализации и расходами, связанными с приобретением имущества. Условно, если легковушку приобрели за Br10 тыс., а продали за Br9 тыс., то налога не будет. Если продали дороже, чем приобрели, то только с разницы необходимо будет уплачивать налог. Это касается и недвижимости. Причем предусмотрен механизм осовременивания расходов: они пересчитываются с учетом изменения курса доллара. Причем предусматривается учет расходов даже в тех случаях, когда физическое лицо получило деньги на безвозмездной основе. Например, подарил квартиру близкий родственник, а вы впоследствии ее продаете. Расходов не понесено, но законодательство требует учета определенных сумм, которые не облагаются налогом, в частности оценочной стоимости недвижимости на момент дарения", - пояснил представитель МНС.

Источник: БЕЛТА.