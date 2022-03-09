Русый: надо создавать рабочие места и вовлекать в экономику трудоспособных людей

18 марта 2022, 15:17

Надо создавать рабочие места и вовлекать в экономику трудоспособных людей. Таким мнением с журналистами поделился председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый по итогам заседания Могилевского райисполкома.

"Все трудоспособное население должно быть занято в экономике. Потому что все блага, в том числе и социальные, дает экономика через поступление налогов в бюджет. Работающий человек получает заработную плату, может обеспечить свои потребности, содержать и обеспечивать семью, а определенный процент от этой суммы он перечисляет как подоходный налог в местный бюджет. Я приводил пример: в Могилевской области районные бюджеты более чем наполовину формируются из заработной платы. А эти деньги идут потом на социальные нужды, формируют уровень жизни как в отдельно взятом районе, так и во всей стране в целом. Надо создавать рабочие места и вовлекать в экономику трудоспособных людей", - сказал Михаил Русый.

Как отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома Наталья Шемшура, по итогам работы за прошлый год район выполнил все прогнозные показатели в области содействия занятости населения. В 2021 году в управление по труду обратились 533 человека, из них 260 зарегистрированы в качестве безработных. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда в прошлом году обучение прошли 25 человек. За январь - февраль этого года обучились 4 человека, планирующих получить субсидию для организации собственного дела. Для организации предпринимательской деятельности в 2021 году 8 безработным выделены субсидии. "В прошлом году при содействии управления по труду, занятости и социальной защите трудоустроено 430 человек, среди них 54 безработных, которые особо нуждаются в социальной защите и не могут на равных условиях конкурировать на рынке труда", - подчеркнула она.

По данным на 1 марта, нанимателями района заявлено 726 вакансий. Подавляющие большинство - рабочие профессии. В районе постоянно проводятся профилактические мероприятия с неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.

Как отметил Михаил Русый, в Могилевском районе работа по трудоустройству населения ведется на высоком уровне, однако есть и проблемные вопросы. "Сегодня важно комплексно подходить к содействию занятости населения", - подчеркнул сенатор.

Также есть необходимость усилить работу налоговых органов. "Вот живет человек, нигде не работает долгое время, а машины дорогие покупает, дом строит. Им то бабушка помогает, то дедушка. Так пусть эту информацию прикладывают к своим декларациям - где бабушка или дедушка деньги взяли. Во всем мире налоговые нарушения - это уголовная ответственность. И люди должны понимать, что уровень и качество нашей жизни зависят от экономики. И каждый должен вносить свой вклад, чтобы мы продолжали развитие, - отметил Михаил Русый. - В целом организованная в районе работа соответствует всем требованиям, которые ставит глава государства. Все взято под контроль, но необходимо придать этому вопросу ускорение, полностью убрать формальный подход".

Участниками заседания стали представители комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома и представители прокуратуры Могилевской области.

Источник: БЕЛТА.