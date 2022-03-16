Селиверстов: объявление масштабных налоговых каникул было бы популистским шагом

21 марта 2022, 14:55

Объявление масштабных налоговых каникул в данный момент было бы популистским шагом, заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

"Вы понимаете, что бюджет формировать необходимо. В любом случае обязательства перед бюджетниками, которых все-таки немалое количество - до миллиона человек, - конечно, необходимо осуществлять. Масштабные каникулы, когда говорят "можете не платить или платите, как хотите", - это, конечно, своего рода популизм, который непонятно как отразится на расходах бюджета", - сказал Юрий Селиверстов.

Министр подчеркнул, что сегодня как никогда необходимы ресурсы и на поддержку агропромышленного комплекса, чтобы посеять, а затем получить урожай. "Это также требует определенной бюджетной поддержки. Поэтому идея, что мы дадим полугодовой мораторий на платежи в бюджет, конечно, не может быть реализована в принципе", - отметил он.

Однако согласно указу №93 от 14 марта 2022 года "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики" Совету Министров (Президиуму) предоставлен ряд полномочий, позволяющих оперативно принимать решения в отношении поддержки отдельных организаций. Так, точечно могут быть приняты решения об отсрочке уплаты налоговых платежей.

Отдельно Юрий Селиверстов остановился на поддержке малого бизнеса. Указом №93 "предусматривается норма о том, чтобы расчет базовой арендной величины, из которой потом рассчитываются ставки, мог быть трансформирован", рассказал министр. По его словам, в данных условиях, когда инфляция чуть выше ожидаемой, это тоже станет стимулом.

Кроме того, рассматривается вопрос, чтобы Банк развития продолжил практику предоставления через банки-партнеры дешевых ресурсов. "Рассматривается вопрос о том, чтобы Банк развития продолжил эту работу, не останавливал ее. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у Банка развития были ресурсы для этого", - отметил министр.-0-

Источник: БЕЛТА.