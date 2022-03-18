Коллективная материальная ответственность: кто заплатит за ущерб

22 марта 2022, 16:49

При всем многообразии спорных отношений, возникающих между нанимателем и работником, вопросы материальной ответственности, как и прежде, остаются наиболее актуальными. В каких случаях работника привлекут к такой ответственности и могут ли полностью освободить членов коллектива от возмещения ущерба, рассказала БЕЛТА судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Татьяна Дорощенок.

Для взыскания с работника ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей, необходимо доказать, что имело место противоправное поведение этого работника, наличие прямой причинной связи между таким поведением и наступившим ущербом, а также вину работника. Как указано в ст.400 ТК Республики Беларусь, одновременное наличие этих условий и есть основание для привлечения работника к материальной ответственности.

Татьяна Дорощенок пояснила: закон предусматривает две формы материальной ответственности работника перед нанимателем - полная ответственность и ограниченная ответственность. В свою очередь полная материальная ответственность подразделяется на ответственность индивидуальную и коллективную. Ниже речь пойдет о коллективной материальной ответственности, поскольку именно с этой формой связано значительное количество судебных споров.

Вопросам коллективной материальной ответственности посвящена ст.406 ТК Республики Беларусь. В законе говорится, что в тех случаях, когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним соответствующий договор, наниматель вправе ввести коллективную (бригадную) ответственность. При этом важно, что работы выполняются совместно, а примерный перечень таких работ предусмотрен постановлением Министерства труда №54 от 14 апреля 2000 года.

Наиболее часто коллективная материальная ответственность применяется в торговле, строительстве, при работе на складах. Для таких видов деятельности характерно ведение строгого учета материальных ценностей и их периодическая проверка (инвентаризация).

Необходимость введения такой ответственности определяется нанимателем, между ним и всеми членами коллектива заключается письменный договор о коллективной материальной ответственности, руководство коллективом возлагается на руководителя (бригадира).

В процессе трудовой деятельности из состава коллектива могут выбывать отдельные работники либо приниматься новые. Договор перезаключается при смене руководителя или при выбытии из коллектива более 50% от его первоначального состава.

Как у членов коллектива, так и у нанимателя есть предусмотренные законом права и обязанности.

В судебной практике нередки случаи, когда работник, возражая против предъявленных ему требований, ссылается на то, что прекратил трудовые отношения задолго до установления нанимателем факта ущерба (недостачи). При этом работник полагает, что отсутствие претензий при увольнении исключает его ответственность в дальнейшем. Это мнение ошибочно, отметила Татьяна Дорощенок. При рассмотрении таких споров суд будет принимать во внимание результаты инвентаризации, проведенной за определенный период и устанавливающей размер ущерба. Если работник трудился в этот период, называемый межинвентаризационным, то в соответствии с договором о коллективной ответственности будет обязан возмещать ущерб пропорционально отработанному времени.

Работник имеет право потребовать от нанимателя проведения инвентаризации переданных коллективу ценностей на день своего увольнения. В результате этого он будет знать о наличии или отсутствии недостачи, а соответственно, и каких-либо претензий к нему со стороны нанимателя.

Следует отметить случаи, когда работник, не замечавший во время трудовой деятельности разного рода негативные факты, оказавшись в суде, обличает нанимателя во "всех грехах", не располагая на то вескими доказательствами.

Так, работники, оспаривая предъявленные требования, заявляют, что ущерб возник не по их вине, что охрана материальных ценностей не обеспечивалась, доступ к ним имели какие-то посторонние лица, отсутствовала сигнализация, не работали видеокамеры, склады не запирались, а отдельные члены бригады вели себя подозрительно и тому подобное.

Необходимо знать, что закон обязывает членов коллектива своевременно сообщать нанимателю об обстоятельствах, угрожающих сохранности ценностей, вносить предложения по этим вопросам. Представляется, что подобные обращения к нанимателю нужно делать в письменной форме.

Разрешая спор, суд может уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению, приняв во внимание обстоятельства, которые препятствовали работнику выполнять трудовые обязанности. При этом суд учитывает, принимал ли работник зависящие от него меры по предотвращению ущерба.

Суд также вправе уменьшить размер ущерба, исходя из материального положения работника. В свою очередь работник должен представить суду доказательства об уровне своего материального достатка.

Полное освобождение членов коллектива от возмещения ущерба возможно при установлении причинения ущерба не по их вине, если будут установлены конкретные виновники, и если ущерб относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

Безусловно, при рассмотрении таких дел суд анализирует не только действия работников, но и нанимателя, выступающего истцом.

Нормы закона возлагают на нанимателя целый ряд обязанностей. В числе важнейших - создание условий, необходимых для нормальной работы коллектива и сохранения вверенных ценностей; выявление и привлечение к ответственности конкретных расхитителей имущества; обеспечение надлежащего учета ценностей и рассмотрение сообщений коллектива об обстоятельствах, угрожающих их сохранности.

Соблюдение нанимателем своих обязанностей учитывается при решении вопроса об обоснованности предъявленных к работникам требований.

Судебная практика свидетельствует, что в конечном итоге как наниматель, так и работник объективно заинтересованы в недопущении ущерба. И цель эта может быть достигнута лишь при неукоснительном соблюдении требований законодательства.

Источник: БЕЛТА.