Светлана Горваль: Какие новые возможности появятся в Беларуси для финансового оздоровления предприятий

24 марта 2022, 14:11

Проект закона "Об урегулировании неплатежеспособности" готовится к рассмотрению депутатами в первом чтении на очередной сессии. Он внесен в Палату представителей 12 марта 2022 года. Документ разработан в целях стимулирования к добровольному и своевременному объявлению субъектами хозяйствования своей несостоятельности, увеличения возможностей сохранения бизнеса и восстановления платежеспособности, повышения гарантий возврата инвестиций и удовлетворения требований кредиторов. О новациях документа корреспонденту БЕЛТА рассказала член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Светлана Горваль.

"Название законопроекта отражает концепцию реализации неплатежеспособным должником своего права самостоятельно и своевременно принять решение об уходе в судебную процедуру санации или несостоятельности", - рассказала Светлана Горваль.

В частности, в документе предусмотрено смещение правового регулирования на защиту прав предприятий и обеспечение возможностей для их финансового оздоровления. "То есть определен ряд мер защитного и мотивационного характера в целях сохранения трудовых коллективов, производственных комплексов и обеспечения управляемости со стороны государственных органов процессами в ходе производства по делу о несостоятельности или банкротстве. Снимается нагрузка с экономических судов. Точнее, пересмотрен действующий подход о полном судебном сопровождении рассмотрения дела о несостоятельности или банкротстве. На правительство и местные исполнительные органы возлагается координация при реализации процедур банкротства", - отметила парламентарий.

Расширены и четко урегулированы полномочия государственных органов в отношении неплатежеспособных организаций, что предусматривает принятие дополнительных мер, направленных на финансовое оздоровление и недопущение банкротства организаций. Это участие в разработке мероприятий по финансовому оздоровлению и предупреждению несостоятельности и банкротства, обеспечение их реализации. Речь также идет о сопровождении судебного оздоровления организаций - согласование плана санации, анализ выполнения и своевременная его корректировка, решение вопросов, связанных с производством, занятостью, расчетами, имуществом при реализации плана санации. Предусматривается представление в суды кандидатур управляющих, оценка их деятельности и своевременная замена (при необходимости), организация досудебного оздоровления частных предприятий (значимых - по инициативе исполкома, остальных - по инициативе предприятия). Сопровождение их санаций, сохранение юридических лиц - управляющих с усилением к ним требований. Оговаривается наличие в штате не менее двух аттестованных специалистов в сфере антикризисного управления, запрет на передачу своих прав и обязанностей сторонним лицам, что право выступления от имени управляющего имеет только его руководитель или аттестованные штатные работники.

Светлана Горваль выделила ключевые направления обновленного проекта закона. "Повышается уровень экономической безопасности. В банкротство не допускаются предприятия ВПК, энергетики, валообразующие предприятия. Усиливается роль трудовых коллективов и их защита. Вводится обязательное участие представителя трудового коллектива (профсоюза) в оздоровлении предприятия. Прописывается, что выручка, в том числе от реализации залога, в первую очередь направляется на социальные цели - зарплата, пенсионные взносы, ФСЗН. Предусмотрены новые подходы к финансовому оздоровлению", - добавила депутат.

Закрепляются новые условия мирового соглашения с кредиторами. Предоставляется возможность отсрочки платежей после санации на срок от 3 до 10 лет. Расширены возможности оперативного реагирования предприятия и его партнеров до наступления кризиса в его работе. "Пересмотрены функции государственных органов. Оговаривается обязательное обращение в суд с предварительным планом оздоровления предприятия. Установлен понятный механизм передачи объектов инфраструктуры государству. Сокращены для судов отдельные процессы администрирования (утверждение планов санации и ликвидации, начальной цены продажи имущества, рассмотрение отчетности управляющего и другое)", - уточнила Светлана Горваль.

"Следствием принятия проекта будет являться активная антикризисная государственная политика, позволяющая защитить производственную деятельность предприятий посредством влияния отраслевых органов и исполкомов на решения, принимаемые в ходе санации или ликвидации, применения всего комплекса мер по восстановлению платежеспособности", - заключила парламентарий.

Источник: БЕЛТА.