В Беларуси предлагают законодательно усилить социальную ответственность граждан

30 марта 2022, 13:11

В Беларуси предлагают законодательно усилить социальную ответственность граждан. Об этом было заявлено на заседании Солигорского райисполкома с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко и председателя Минского облисполкома Александра Турчина.

На заседании были подробно рассмотрены имеющиеся тенденции в вопросе травмирования и гибели людей, принимаемые по различным направлениям меры, направленные на уменьшение числа подобных фактов. Речь в том числе идет о профилактике ДТП и гибели людей, производственного травматизма, гибели при пожарах, в водоемах, от противоправных действий, в результате отравлений и злоупотребления наркотическими веществами и алкоголем.

Игорь Сергеенко отметил, что его посещение данного заседания было спланировано еще в январе, и он не видит чего-то чрезвычайного в складывающейся в районе обстановке.

Александр Турчин, в частности, коснулся темы гибели людей на воде. По его словам, места отдыха граждан дополнительно оборудуются спасательными постами. И хоть это влечет за собой дополнительные затраты, он уверен, что это необходимо. "Мы должны людям создать цивилизованные места для отдыха", - сказал он.

Вместе с тем губернатор заметил, что много утонувших в состоянии алкогольного опьянения, и еще больше таких граждан спасены. "А сколько мы спасли! Взрослые люди, адекватные", - отметил Александр Турчин.

"Это же все деньги. Если человек осознанно, напившись, лезет в воду, можем предъявить ему суммы за нашу работу. Это все не бесплатно", - предложил он.

На заседании было подчеркнуто, что, естественно, работу по спасению, защите жизни и здоровья граждан государство и далее будет обеспечивать, но люди должны и сами понимать меру своей социальной ответственности.

То же самое касается и гибели при пожарах. "Принципиальная позиция: государство должно защищать тех, кто не может по каким-то причинам сам себя защитить, - дети, одиноко проживающие. Какие действия принимать в отношении людей трудоспособного возраста, которые имеют привычку выпить и покурить в постели…, - заметил председатель облисполкома. - В этой работе надо четко понимать, где роль государства и где все-таки роль самого человека, родителей, которые должны за этим смотреть".

Александр Турчин предложил сконцентрироваться на том, чего не хватает, что еще необходимо предпринять на уровне государства, чтобы максимально снизить количество несчастных случаев.

В свою очередь Игорь Сергеенко обратил внимание, что в обновленной Конституции предусмотрены меры социальной ответственности. "Не только гарантии, но и меры социальной ответственности", - подчеркнул он.

Глава Администрации Президента отметил, что в рамках работы над законодательством в развитие Конституции нужно "по конкретным позициям подумать, где и как это отразить".

Источник: БЕЛТА.