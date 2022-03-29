Нацбанк рассказал, какие поддельные деньги чаще всего находят в Беларуси

31 марта 2022, 10:59

В Беларуси по итогам 2021 года банковские работники выявили 820 поддельных денежных знаков (817 банкнот и три монеты), из которых 54,3% - доллары США, согласно данным Национального банка.

Доля поддельных российских рублей составила 35,8%, евро - 8,4%, белорусских рублей - 1,1%, других валют - 0,4%. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество фальшивок увеличилось на 32,5%. Возросло количество подделок каждой из выявленных валют: долларов США - на 46,4%, российских рублей - на 30,7%, евро - на 15%. Количество подделок белорусских рублей в абсолютном выражении уменьшилось на 18.

В Минске выявлено 50,1% от всех поддельных денежных знаков, в областях Беларуси - в пределах 6,6-10,1%. Фальшивые деньги были изъяты из обращения в 60 населенных пунктах.

Чаще всего среди долларов США подделывали купюры номиналом $100 (65,8%) и $50 (31,7%). Количество подделок купюр номиналом $100 увеличилось на 12,7%, а номиналом $50 более чем в 4 раза.

В 2021 году выявлены поддельные банкноты российских рублей номиналами 5000, 2000, 1000 и 500 рублей. Основная доля пришлась на подделки банкнот номиналом 5000 рублей - 77,6%.

В отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов, кроме 5 евро. Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 50 евро - 37,7%. Все количество поддельных монет - три монеты номиналом 2 евро.

В течение 2021 года выявлено 5 поддельных банкнот белорусских рублей образца 2009 года номиналами Br50, Br10 и Br5. Выявлены четыре поддельные банкноты белорусских рублей образца 2000 года.

Для подделок долларов США применялись способы плоской офсетной печати, глубокой печати, электрофотографии и струйной печати, евро - в большинстве случаев плоской офсетной печати, струйной печати и электрофотографии, российских рублей - струйной печати, а также электрофотографии. Белорусские рубли подделывались в основном при помощи струйной печати.

Источник: БЕЛТА.