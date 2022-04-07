Минтруда: выплата матпомощи ветеранам фактически завершена

6 мая 2022, 9:57

В Беларуси проживает около 12 тыс. ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны. Об этом журналистам сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

"Сегодня в республике проживает около 12 тыс. ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, из них чуть более 2 тыс. ветеранов. Среди граждан, которые пострадали от войны, 90% составляют узники фашизма", - рассказала Марина Артеменко.

Ветеранам Великой Отечественной войны в нашей стране предоставляются государственные социальные льготы в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения, в проезде, жилищной сфере и другие. "Расходы на предоставление государственных социальных льгот составляют на одного человека в год фактически более Br2 тыс. и включают в себя бесплатное обеспечение лекарственными средствами, изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, санаторно-курортное лечение и оздоровление, в том числе внеочередное, проезд на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта, скидку в 50% от платы за жилищно-коммунальные услуги, проведение ремонта жилых помещений за счет средств местных бюджетов. Также в случае, если ветеран, участник войны либо лицо, пострадавшее от войны, не воспользовался правом на санаторно-курортное лечение, то выплата составит 10 базовых величин", - обратила внимание заместитель министра труда и социальной защиты.

Ко Дню Победы установлена материальная помощь ветеранам и лицам, пострадавшим от последствий Великой Отечественной войны. В текущем году ее размер составил: участникам и инвалидам войны - Br1,8 тыс., иным категориям ветеранов войны - Br1 тыс., членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы войны, бывшим узникам фашизма, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны, - Br750. Выплата осуществляется с 25 апреля по 6 мая.

"Сегодня, 5 мая, можно сказать, что выплата материальной помощи в стране фактически завершена, остались только единичные случаи, когда люди либо госпитализированы, либо находятся в других районах. На сегодня матпомощь получили 11 836 человек на общую сумму чуть более Br10 млн", - отметила замминистра.

Помимо единовременной материальной помощи, установлены доплаты к пенсии для таких категорий, как ветераны, пострадавшие от последствий войны. "Это дополнительная ежемесячная выплата, ежемесячная возрастная доплата для лиц, которые достигли 75 и 80 лет. Кроме того, к пенсии ежемесячно выплачивается надбавка на уход, - заключила Марина Артеменко. - Таким образом, суммарный размер ежемесячной выплаты к пенсии для участников войны с 1 мая текущего года составляет от Br311 до Br467".

Источник: БЕЛТА.