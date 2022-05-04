Какие новации ожидают госслужащих в Беларуси

10 мая 2022, 15:37

В Палате представителей продолжается работа над законопроектом о государственной службе. Документ внесен в парламент Советом Министров и сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении. О новациях законопроекта корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

"В законопроекте закрепляется целостная система государственной службы, которая включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу и службу в военизированных организациях. Закрепляется обновленная система классов для государственных гражданских служащих, в соответствии с которой каждой гражданской должности будет соответствовать один определенный класс гражданского служащего. Для гражданских служащих устанавливается высший класс, который предлагается разделить на три ранга, что позволит дифференцировать классы государственных служащих в зависимости от уровня напряженности работы и ответственности, и 9 классов, из которых 9-й класс - низший", - рассказал Валентин Семеняко.

По его словам, законопроектом предусматривается также усиление требований к дисциплине и ответственности гражданских служащих. "Определяется понятие служебной дисциплины, закрепляется общее требование к этическому поведению гражданских служащих, вводится новая мера дисциплинарного взыскания - строгий выговор. Кроме того, устанавливается запрет на прием на гражданскую службу лиц, уволенных по любым дискредитирующим обстоятельствам, в течение двух лет после такого увольнения, а также возможность нахождения на гражданской службе лиц, имеющих гражданство другого государства, в случаях, предусмотренных международными договорами", - отметил парламентарий.

Для повышения профессионализма гражданских служащих в проекте закона закрепляется периодичность прохождения гражданскими служащими повышения квалификации или стажировки. Как правило, один раз в три года, но не реже одного раза в пять лет.

"Для повышения престижа и привлекательности государственной службы предоставляются отдельные материальные и социальные гарантии гражданским служащим. В частности, предусматривается право постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы без учета срока работы в организациях Минска и Минского района при наличии оснований, установленных законодательными актами, - подчеркнул Валентин Семеняко. - В случае переезда на работу в другую местность предлагается предоставить государственным служащим право на внеочередное долевое строительство жилья (назначенным на руководящие должности в республиканские и местные органы управления), первоочередное право на предоставление арендного жилья, денежную компенсацию расходов по найму жилья частного фонда, их детям места в детских садах и школах".

В качестве дополнительной меры поощрения предлагается распространить на всех гражданских служащих возможность награждения медалью "За безупречную службу". "Критериями награждения будут безупречная служба на протяжении 10, 15 и 20 календарных лет, а также значительные достижения в государственной гражданской службе", - дополнил парламентарий.

Светлана СУХАРКО

Источник: БЕЛТА