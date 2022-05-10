На оздоровление и организацию летнего отдыха детей из бюджета направят Br57,4 млн

11 мая 2022, 16:46

На детскую летнюю оздоровительную кампанию в этом году из средств республиканского бюджета будет выделено Br57,4 млн. Об этом сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совещания по вопросу подготовки к проведению детской летней оздоровительной кампании.

"Подходит к завершению учебный год, впереди большие летние каникулы. В этот период очень важно организовать полноценный отдых и оздоровление наших детей. На проведение детской летней оздоровительной кампании 2022 года предусмотрено Br57,4 млн средств республиканского бюджета, что на 23% больше, чем в прошлом году. В летний период будет организована работа 5,7 тыс. лагерей, в том числе 4,4 тыс. дневных и 1,3 тыс. круглосуточных", - сказал Игорь Петришенко.

"Мы намерены увеличить число детей, которые оздоровятся в эту кампанию. В пределах бюджетного финансирования планируется обеспечить бесплатными и удешевленными путевками около 362 тыс. детей. Приоритетное внимание будет уделено детям, которые находятся в особом социальном положении. В частности, путевками в лагеря планируется обеспечить около 10 тыс. детей-сирот и 4,3 тыс. детей-инвалидов", - добавил он.

По его словам, в нынешнем году прогнозируется повышенный спрос на оздоровление детей внутри страны. "Исходя из этого мы должны максимально качественно подготовить и эффективно задействовать имеющуюся стационарную санаторно-оздоровительную базу - загородные, дневные, палаточные лагеря, использовать возможности наших воинских частей и иных формирований", - рассказал заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко отметил, что общие требования остаются прежними - отдых детей должен быть безопасным и полезным для их развития и воспитания, а также доступным с финансовой точки зрения для родителей. "Вопросы ценообразования стоимости путевок должны находиться на жестком контроле. Также очень важно изыскать возможности оказания дополнительной финансовой поддержки со стороны профсоюзных организаций для расширения охвата летним оздоровительным отдыхом детей работающих граждан", - подчеркнул вице-премьер.

Ключевой момент - качественный подбор персонала. "Достаточная квалификация должна быть у работников лагерей, ответственных за работу с детьми. Случайных людей здесь быть не должно", - добавил он.

Также пристальное внимание необходимо уделить готовности медицинского блока. "Медперсонал лагерей должен действовать четко и слаженно, во взаимодействии с территориальными организациями здравоохранения", - обратил внимание заместитель главы правительства.

Отдельный акцент в рамках проведения оздоровительной летней кампании будет сделан на организации оздоровления отдельных категорий детей, прежде всего детей-сирот, детей, находящихся в социально опасном положении, живущих в многодетных и неполных семьях, а также детей-инвалидов.

Вице-премьер сообщил, что в Год исторической памяти основной лейтмотив будет направлен на историко-патриотическое воспитание. "В складывающихся условиях вопросы повышения уровня патриотического воспитания детей приобретают все более актуальный характер. В этой связи необходимо вдумчиво и осмысленно подойти к формированию программ мероприятий в период оздоровительной кампании и к их содержательному наполнению, а также качественно и запоминающе для детей их реализовать", - отметил он.

"В оставшийся период надо максимально широко распространить для практической реализации уже имеющийся положительный и хорошо себя зарекомендовавший опыт проведения таких мероприятий, поделиться сценарными планами. Традиции поднятия госфлага, исполнение государственного гимна, проведение информационных часов с приглашением известных, авторитетных людей, проведение патриотических игр, конкурсов, спартакиад - должны стать неотъемлемой частью воспитательной работы", - акцентировал внимание заместитель премьер-министра.

По словам Игоря Петришенко, в период пребывания детей в лагерях следует более широко использовать возможности организации туристических и экскурсионных туров историко-патриотической направленности. "Во всех лагерях на самом высоком организационном уровне должны быть проведены мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа - 22 июня, посвященные Дню Независимости нашей страны - 3 июля", - подчеркнул он.

Особое место в период летнего оздоровления занимает работа лагерей оборонно-спортивного и военно-патриотического профиля. "Недавно глава государства подписал соответствующий указ по функционированию подобного рода учреждений", - отметил вице-премьер.

"Государство берет на себя основную заботу для того, чтобы детский отдых был хорошим и комфортным и дети с новыми силами приступили к новому учебному году", - констатировал Игорь Петришенко.

Источник: БЕЛТА.